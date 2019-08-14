Q毛白貴賓剪頭髮舒服到睡著　醒來變「俏麗長髮公主」

實習記者曾珮瑄／採訪報導

白貴賓「花枝」喜泡泡浴，舒服得快睡著了！在基隆市擔任美容師的飼主Apple Ho巧手打造，把「花枝」變成童話故事中的長髮公主，還把整個過程製成短片，花枝一臉舒服的幸福面貌療癒得不得了。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

花枝從小到大的造型都由Apple Ho一手包辦，一開始花枝不太適應，剪毛時常會亂動，時間久了才慢慢接受，現在每當要美容時都能夠好好享受，也很容易在過程中睡著。

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▲▼花枝接受主人的美容服務後，變成了長髮公主。（圖／飼主Apple Ho授權提供，下同）

Apple Ho知道毛孩愛睡覺，因此剪毛之餘更要同步注意毛孩的反應，才能夠完美地著手修剪程序，「花枝被剪頭毛時，常會站著睡覺，睡太沉就容易軟腳，為了避免剪壞，剪刀也得適時地跟著牠的身體擺動，才不會一不注意就剪歪。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

花枝平常給人溫柔、可愛的形象，Apple Ho覺得非常適合走「公主路線」，先洗香香再把凌亂的毛髮吹澎、修整，一次又一次的剪裁造型後，成功將花枝變成長髮公主，「手腳的部分盡量剪得圓圓的，讓花枝平常在走路時步伐看起來比較輕巧，現在打造完畢後，花枝每天賣萌變得更可愛了！」

▲花枝現在怎麼撒嬌都可愛。

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