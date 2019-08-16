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貓奴腳卡石頭爆血「形狀像隻貓」　看傷口痛到笑...網：奴性好強

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▲貓奴腳踝爆血形狀像貓。（圖／網友陳翊仟授權提供）

▲貓奴腳踝爆血形狀像貓。（圖／網友陳翊仟授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

全身上下都流著貓奴的血液！家裡養了4隻貓的網友陳翊仟這天騎車出門時，顧著閃避一旁的車輛，卻沒注意到路旁的石墩，因此右腳踝外側就這樣被狠狠磨出1個洞，瞬間爆血，正當她一度痛到流淚時，意外發現腳上的傷口形狀竟是1隻貓咪坐著的樣子，立馬破涕為笑，不過這也讓網友笑翻，直呼她奴性超強。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲貓奴腳踝爆血形狀像貓。（圖／網友陳翊仟授權提供）

請繼續往下閱讀...

▲是個千真萬確的超級貓奴啊！

陳翊仟笑說，當天騎車途中，她顧著看路口砂石車動向，卻沒注意到腳邊有塊石墩就狂催油門，「當下我還以為我腳要斷了，然後看到貓型...邊哭邊笑，超廢！」這隻「流血貓」其實原本只是個兔子形狀，沒想到隨著血越流越多，就越來越像隻貓，甚至越來越胖，讓她不禁邊哭邊笑。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲貓奴腳踝爆血形狀像貓。（圖／網友陳翊仟授權提供）

▲兔子血慢慢變成貓型血XD

▲貓奴腳踝爆血形狀像貓。（圖／網友陳翊仟授權提供）

▲還不小心和過世的貓咪「喵布」撞形。

這張照片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，網友看了不禁笑翻表示，「居然連血液都充滿貓咪，真是骨子裡貓奴」、「好重的奴性XD」、「還是結紮的中廣型肥胖」、「愛果然是盲目的」、「這個果然中毒很深，沒有救了」、「完全有資格成為最佳貓奴！！恭喜妳～～」、「會有貓結痂喔」、「恭喜您，已被貓貓神造訪！」、「可以，這很貓奴wwwww」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 喵喵流血傷口形狀

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