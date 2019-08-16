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門口驚見一坨「巨大捲毛蟲」！黑鼻沒眼睛　媽透露牠趴著暖心原因

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▲門口驚見一坨「巨大捲毛蟲」！黑鼻沒眼睛　媽透露牠趴著暖心原因。（圖／網友Sunny Ni提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲飼主一大早在房間門口看到的生物...。（圖／網友Sunny Ni提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

記者林韋辰／採訪報導

這是...摩斯拉的幼蟲嗎？網友Sunny Ni每天早上起床，房間門口必定出現一隻「巨型毛毛蟲」，仔細一看，這不是蟲蟲而是一隻可愛的狗狗Kiki！Kiki趴在地板樣子宛如什麼外星生物，媽媽將如此搞笑的畫面拍下來，分享到有點毛毛社團，同時也道出「Kiki愛趴這裡」的暖心原因。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

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14歲的Kiki知道媽媽一早就要出門上班，自動選在最明顯的地方「嚇媽媽」外，也希望對方能夠快來摸自己。從照片中可見，kiki手腳縮進身體下方，身體躺平地睡在門口中央。可愛的牠全身毛茸茸，眼睛整個被蓋住，只露出一點黑黑的小鼻子，遠看還真的幾分神似毛毛蟲、或是巨大的奶油色海參呢。

▲門口驚見一坨「巨大捲毛蟲」！黑鼻沒眼睛　媽透露牠趴著暖心原因。（圖／網友Sunny Ni提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Kiki喜歡待在這個位置等媽媽來摸摸。

媽媽笑說，「牠每天都知道我要出門上班，會趴在門口等我，要我趕快過去摸摸抱抱牠。」呆萌的Kiki其實沒有眼睛，年輕時因為青光眼，造成眼壓太高只好動手術摘除。不過失去眼睛的kiki卻「活動自如」，每次都能精準掌握家裡位置，以及食物方位。

媽媽表示，「家裡的擺設幾乎沒有變，kiki可以自由的行走，都不會撞到。如果外出一定繫上牽繩，並走在我的旁邊，除非有很巨大的聲響，牠才會不敢前進。」

▲門口驚見一坨「巨大捲毛蟲」！黑鼻沒眼睛　媽透露牠趴著暖心原因。（圖／網友Sunny Ni提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲沒有眼睛的Kiki是媽媽認養回來的狗兒，她希望大家能夠「領養代替購買」。

媽媽把Kiki守在房間門口的照片，PO到臉書萌翻許多網友，大家紛紛在底下留言，「還以為巨大毛毛蟲呢」、「來自火星的巨型毛毛蟲」、「我剛剛以為是大海參」、「摩斯拉的幼蟲」、「毛茸茸的娃娃...感覺好軟喔～」、「雞毛撢子」、「嚇我一跳以為大隻毛毛蟲」、「趕快抱緊處理」。

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▲門口驚見一坨「巨大捲毛蟲」！黑鼻沒眼睛　媽透露牠趴著暖心原因。（圖／網友Sunny Ni提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Kiki原本有著一雙超美麗的眼睛。

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關鍵字： 毛毛蟲寵物海參房間門口

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