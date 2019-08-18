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兄弟，我帥不帥？鬆獅蜥堅定「大力點頭」　網笑翻：果然沒白疼

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▲▼兄弟，我帥不帥？鬆獅蜥堅定「大力點頭」　網笑翻：果然沒白疼。（圖／爬首鬆獅粉專授權提供）

▲鬃獅蜥聽到飼主問說帥不帥，馬上停下手邊動作大力點頭。（圖／爬首鬆獅粉專授權提供）

記者闕雁琳／採訪報導

自己家寵物熱情相挺，做為飼主肯定心花怒放！臉書粉絲團「爬首鬆獅」日前貼出一段逗趣的影片，只見一名飼主正要把鬃獅蜥「彗星」放出來溜搭，打開櫥窗的時候，隨口問道「兄弟，我帥不帥？」彗星馬上停下動作，站在原地大力點頭，眼神非常堅定，反應讓網友紛紛笑翻直呼，「果然沒白疼啊！」►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲▼兄弟，我帥不帥？鬆獅蜥堅定「大力點頭」　網笑翻：果然沒白疼。（圖／爬首鬆獅粉專授權提供）

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▲▼鬃獅蜥。（圖／爬首鬆獅粉專授權提供）

▲▼兄弟，我帥不帥？鬆獅蜥堅定「大力點頭」　網笑翻：果然沒白疼。（圖／爬首鬆獅粉專授權提供）

臉書粉絲團「爬首鬆獅」接受寵物的訪問時笑說，影片中的鬃獅蜥是朋友飼養的愛寵，彗星年紀大約2歲，是個健康的小男生，平常活潑喜歡出來散步，「其實畫面中的點頭，是雄性發情時會有的固定求偶動作，包含會躁動，下巴發黑，用力點頭等等」，朋友是知道這點，才會故意拿起手機拍攝，看起來就像是彗星聽到飼主的問題真心點頭，因為畫面很可愛才分享出來讓大家笑笑。

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▲▼兄弟，我帥不帥？鬆獅蜥堅定「大力點頭」　網笑翻：果然沒白疼。（圖／爬首鬆獅粉專授權提供）

▲眼神萌萌的。（圖／爬首鬆獅粉專授權提供）

鬃獅蜥（Bearded Dragon），又名鬆獅蜥，學名為Pogona Vitticeps，是飛蜥科的一個日行物種，主要分布於澳大利亞東半部，全長約40公分，最大可達到49公分，常常通過鼓脹顎須的方式虛張聲勢，個性溫和安靜，體型與貓狗來說相對較小，喜歡炎熱的天氣，食物以昆蟲和植物為主，成為近幾年來民眾選擇的熱門寵物之一。

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關鍵字： 鬆獅蜥蜥蜴求偶

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