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吃貨汪和奴才並肩觀看「美食節目」　網歪樓：坐太近會近視

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▲法鬥和主人一起看電視 。（圖／網友賴亞文授權提供）

大人和毛孩認真關注美食節目，不愧是一家人啊！（圖／網友賴亞文授權提供，下同）

實習記者劉芊妤 ／採訪報導

台北飼主賴亞文這天做完家事回到房間，就看到1人2狗全神貫注地緊盯螢幕，專心到有人進來都沒有察覺，她心想什麼節目會如此吸引人，靠近後才發現是在觀看美食頻道，讓賴亞文好氣又好笑地說，「3個貪吃鬼，看到吃的就這麼有默契！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲法鬥和主人一起看電視 。（圖／網友賴亞文授權提供）

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▲汪：可以分我們吃一口嗎？

賴亞文接受《ETtoday寵物雲》 採訪時提到，法鬥Dubi和Dubao是標準吃貨，「牠們看到食物會眼睛發亮、狂舔舌頭，用楚楚可憐的眼神盯著，讓我壓力好大！」那天馬麻看到爸拔和毛孩認真聆聽主持人介紹水煎包，視線從沒離開過。可愛的是，爸拔和愛犬沒有保持適當地觀看距離，容易造成眼睛近視，馬麻特別強調，「小朋友不要亂學喔！」

▲法鬥和主人一起看電視 。（圖／網友賴亞文授權提供）

呆萌表情可愛到讓人融化啦！

照片上傳到臉書社團「法鬥王國」網友紛紛笑說，「這樣下去，下個月可能要戴近視眼鏡了」、「法鬥的坐姿都超奇怪的有難度」、「爸拔錯誤示範看電視不可以坐這麼前面哈哈」、「那2隻應該是看吃的」、「美食節目吸引到牠們了」、「你家的狗暗示你肚子餓了」、「好可愛喔！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

►夜深了...千萬別讓腦公看到

▲法鬥和主人一起看電視 。（圖／網友賴亞文授權提供）

▲同個坐姿不同表情。

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關鍵字： 法鬥近視美食電視節目

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