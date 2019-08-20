2條地毯蟒為爭母蛇屋頂激戰！「頭互撞+身體狂纏」罕見畫面曝光

▲兩隻地毯蟒交纏在一起。（圖／翻攝自Sunshine Coast Snake Catchers 24/7臉書）

實習記者任珈萱／綜合報導

澳洲昆士蘭州一戶人家有天突然聽到屋頂傳來撞擊聲，懷疑是有蛇在上面，便打電話給捕蛇人斯圖亞特（Stuart McKenzie）請他幫抓蛇，沒想到他到屋頂後發現，居然是2條地毯蟒正在激戰。斯圖亞特推測，牠們很有可能是為了爭一條母蛇而大打出手。

綜合外媒報導，影片中可以看到，有2條深色的地毯蟒倚著一根木頭，一下子用頭互相攻擊，一下子又交纏在一起，打得不可開交，他笑說，「很少有機會可以看到這種場面，所以覺得還蠻興奮的。」

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隨後斯圖亞帶著這兩條蛇去放生，影片中他說道，把牠們帶到野外放生也很好，因為這裡會有很多母蛇讓牠們去相爭。網友看了這段罕見影片後都覺得有趣，有人形容牠們就像喝醉的兄弟攙扶著彼此。

地毯蟒因花紋獨特型似地毯而得名，是樹蟒屬內裡為最常見的品種， 分佈於澳洲、新幾內亞以及印尼部分島嶼；全長從120-250公分不等，最長記錄4公尺。體色依地理環境的不同而有所差異，地毯蟒棲息地遍佈森林及熱帶草原等各式各樣不同的環境，居於森林者以樹棲為主，以各種脊椎動物為食。