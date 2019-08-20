呆萌洛威拿扮「膨脹版晴天娃娃」　9旬嬤以為「看到鬼..

▲慢慢扮成晴天娃娃，卻被阿嬤說成是鬼。（圖／臉書粉絲團「洛威拿〝慢慢〞」提供）



記者吳鎮良／綜合報導

大雨下不停！南投的飼主王于安這天將愛犬「慢慢」裝扮成晴天娃娃，希望能祈求不要再下雨了；不過，當馬麻將慢慢打理好在拍照時，一旁的阿嬤路過看到後，居然驚訝的說，「怎麼裝的跟鬼一樣？」逗趣又可愛的模樣萌翻900多名網友！

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飼主王于安日前在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出一段影片並註解說，「隔壁阿嬤看我幫慢慢拍照，說我怎麼把慢慢裝的跟鬼一樣....阿嬤！人家我是做晴天娃娃好嗎？」畫面中，慢慢全身披上白色的布料，脖子上有著一條黃色蝴蝶結緞帶，看上去就像是一個「膨脹版晴天娃娃」，就連王于安也無奈的說，「可能是七月的關係，不過我們真的是晴天娃娃....」。

▲慢慢和街坊鄰居關係要好。

▲這嘴邊肉太犯規啦！



慢慢扮成晴天娃娃的照片在網路上曝光後，許多慢粉們看到紛紛留言笑說，「這晴天娃娃有點大隻」、「好可愛的晴天娃娃」「瓜子臉？？？（揉眼睛」、「有點讓人驚嚇，但還是好可愛」、「那當個可愛鬼也不賴呀！」、「這次...我同意阿嬤說的XD」、「慢慢太口愛了」、「我以為是提早在做萬聖節打扮」、「這睛天娃娃的頭......真大」、「半夜出現可能阿駡會嚇到」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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