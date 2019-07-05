散步聽到「噗滋聲」！馬麻一看秒開罵　洛威拿無辜臉4千人求情

▲慢慢踩到大便被馬麻罵，立刻露出招牌的無辜臉。（圖／臉書粉絲專頁「洛威拿〝慢慢〞」提供，下同）



記者吳鎮良／採訪報導

雖然說毛孩做錯事就是要教訓，但看到這表情實在捨不得阿！住在南投的洛威拿「慢慢」擁有紮實又有份量的身材，卻有顆體貼、溫暖的心，但即使如此，牠有時還是會惹馬麻王于安生氣。這天牠在外頭散步時，居然踩到別隻狗狗的「黃金」，事後被罵得牠露出一臉委屈的表情，讓網友看了好心疼。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

王于安日前在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出2張照片並無奈說，「你的體重一踩下去，整坨直接從腳縫竄出。」畫面中可以看到，踩到大便的慢慢乖乖地坐在地板上聽訓，模樣就像一名知道自己做錯事的小朋友；只見牠繃著臉、眉頭皺起來，一臉無辜又委屈的表情彷彿有很多內心話想說。

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▲慢慢個性穩定，連鄰居阿嬤也讚不絕口。



▲可愛的慢慢吸引許多粉絲前往民宿入住。



由於慢慢上廁所完轉身的範圍太小，後腳經常會整個「陷下去」，過去就發生了2次經驗。王于安表示，「前幾天早上帶慢慢去散步解放，我看到地上有坨別隻狗的便便，以為牠會看到閃過，結果前腳真的有閃過，但右後腳整個踩下去，看到我都傻眼了......我才一唸牠，牠那個做錯事的臉就出來了。」

馬麻拍下照片後分享到慢慢的粉專「洛威拿〝慢慢〞」以及寵物社團，不到一日就累積4千多名網友按讚，粉絲們看完都紛紛留言，「慢慢好可爱」、「牠的表情讓人生不了氣...」、「眼神好有戲」、「要洗屎的是阿娘，怎能不氣哈哈」、「慢慢很怕主人生氣」、「好委屈的臉」、「一早踩到別人的黃金，發達啦」、「阿娘趕快去買樂透，包中的偏財運」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲馬麻有說，如果在路上遇到蝸牛，要先讓牠先過。



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