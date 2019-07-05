ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

散步聽到「噗滋聲」！馬麻一看秒開罵　洛威拿無辜臉4千人求情

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

踩到它被罵！洛威拿秒露招牌無辜臉。（圖／臉書粉絲專頁「洛威拿〝慢慢〞」提供）

▲慢慢踩到大便被馬麻罵，立刻露出招牌的無辜臉。（圖／臉書粉絲專頁「洛威拿〝慢慢〞」提供，下同）

記者吳鎮良／採訪報導

雖然說毛孩做錯事就是要教訓，但看到這表情實在捨不得阿！住在南投的洛威拿「慢慢」擁有紮實又有份量的身材，卻有顆體貼、溫暖的心，但即使如此，牠有時還是會惹馬麻王于安生氣。這天牠在外頭散步時，居然踩到別隻狗狗的「黃金」，事後被罵得牠露出一臉委屈的表情，讓網友看了好心疼。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

王于安日前在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出2張照片並無奈說，「你的體重一踩下去，整坨直接從腳縫竄出。」畫面中可以看到，踩到大便的慢慢乖乖地坐在地板上聽訓，模樣就像一名知道自己做錯事的小朋友；只見牠繃著臉、眉頭皺起來，一臉無辜又委屈的表情彷彿有很多內心話想說。

請繼續往下閱讀...

洛威拿吸收太好，阿嬤分不清性別。（圖／臉書粉專「洛威拿〝慢慢〞」提供）

▲慢慢個性穩定，連鄰居阿嬤也讚不絕口。

洛威拿慢慢完美詮釋2經典表情！（圖／臉書粉專「洛威拿〝慢慢〞」提供）

▲可愛的慢慢吸引許多粉絲前往民宿入住。

由於慢慢上廁所完轉身的範圍太小，後腳經常會整個「陷下去」，過去就發生了2次經驗。王于安表示，「前幾天早上帶慢慢去散步解放，我看到地上有坨別隻狗的便便，以為牠會看到閃過，結果前腳真的有閃過，但右後腳整個踩下去，看到我都傻眼了......我才一唸牠，牠那個做錯事的臉就出來了。」

馬麻拍下照片後分享到慢慢的粉專「洛威拿〝慢慢〞」以及寵物社團，不到一日就累積4千多名網友按讚，粉絲們看完都紛紛留言，「慢慢好可爱」、「牠的表情讓人生不了氣...」、「眼神好有戲」、「要洗屎的是阿娘，怎能不氣哈哈」、「慢慢很怕主人生氣」、「好委屈的臉」、「一早踩到別人的黃金，發達啦」、「阿娘趕快去買樂透，包中的偏財運」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

洛威拿見「蝸牛辦事」閉眼裝睡！（圖／臉書粉絲專頁「洛威拿〝慢慢〞」提供）

▲馬麻有說，如果在路上遇到蝸牛，要先讓牠先過。

相關圖文報導：

洛威拿慢慢趴地「讓蝸牛先過」　意外撞見「18禁畫面」閉眼裝睡

洛威拿慢慢「真實身材」曝光！　網驚呆：是被縮小燈照到嗎？

更多精采影音：

關鍵字： 王于安慢慢羅威拿有點毛毛的無辜臉委屈

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

沾到便便不敢說...老貓行動不便「坐砂盆旁低頭」：..

適應力太強被邊緣！大貓害怕竄逃　小賓士落寞：你們去..

宮廟師父「再養運勢差」！公婆秒送走4隻臘腸　她曝迷..

「灰狗」受困冰凍水壩！3工人抱起開車直奔獸醫　專家..

北市中山區2貓遭潑高溫液體！全身燒燙傷離世　兇手沒..

阿公顧7天卯起來傳60張「狗孫寫真」　家人手機震爛..

她把這坨只剩爛毛的生物撈回家　4個月後…奇蹟變身絕..

100km狂風吹顫肉冠！禪師「國道渡雞」救命　運將..

獨／雲豹現蹤！阿塱壹「荒野戰士」攔下盜獵者　他飆車..

消失近40年！台灣雲豹現蹤阿塱壹森林　台東居民：擔..

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好..

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 ..

每晚一萬！入住頂級狗狗友善Villa 房內無邊際泳..

貓咪困濕滑屋頂！數次差點滑落 熱心人士「速搬梯子..

快來救我~喵星人「頭卡餅乾盒」 搖頭晃腦甩不掉！網..

奴才上工！DIY自製居家貓鞦韆 主子各種花式捧場...

祐銘&麻吉貓-遛貓咪會很奇怪嗎？麻吉是隻愛散步的貓

最萌吃貨！倉鼠暴風嗑光蘋果乾 1分鐘完食...嘴嘴..

主人不好當！奴才停止騷癢癢...米克斯「伸手狂撥」..

快幫我脫掉！柴柴穿鞋超慌張 小腳狂竄「懸空定格」鏟..

深情望妹「伸手示好」頻點頭　貓兄慘被晾一旁…結局反..

被問「要不要參加姐姐畢業典禮？」　白柴傲嬌臉秒回：..

文化國小校犬小白襪畢業了！　全體師生辦追思會獻花謝..

散步聽到「噗滋聲」！馬麻一看秒開罵　洛威拿無辜臉4..

澳洲無尾熊也有「勞基法保障」　每天見客最多10人　

16CM塑膠勒脖1年！海狗倒韓國東海按　見人忍痛驚..

不忍烏龜被活活壓裂殼…天才獸醫用神材料修補　網讚翻..

黑柴等丟球偷抬左腳欲暴衝　不小心「狂催油門」吐舌萌..

每次清貓砂都被踹！鏟屎官「背沉一下」火大抬頭：給我..

偷包包內三明治…汪喊「這是愛」　姊無言：我媽會故意..

柯文哲訪上海碰大陸死忠柯粉要簽名：不從政一樣喜歡他

採購S-400將受華府制裁　土耳其秒囤F-16零件..

亞洲身障桌球錦標賽首次台中舉行　盧秀燕：補助6百萬..

【廣編】凱擘大寬頻攜手震旦通訊　全新服務申辦管道正..

漏水＆地震影響結構安全　建國派出所新廳舍2020年..

找補習班男學生打手槍還口交　狼師丟掉教職並賠200..

早上7點才接到電話！林義守出席力挺　郭台銘晚間合體..

吳景欽／從日本大崎案再審駁回看目擊供述的不可靠性

女酒醉回旅館　男櫃台持備份門禁卡侵入偷錢「順便摸二..

世籃賽／希臘18人名單　字母哥三兄弟首次聯合出戰

寵物動物熱門新聞

萌貓趴窗求開門　近看告示笑歪

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽..

司機壓到浪貓哭了：是否餵養害到..

龜殼被活活壓裂　獸醫用這材料修..

陌生喵折手迎接　屋主問號：你誰

可卡犬跳池塘遭天鵝「4掌打死」

被爸強壓親親！柴完美演繹眼神死

猛虎追來　騎士崩潰急催油門逃命

媽叫半天不出來　村長汪去鄰居家..

街友哈士奇對望…下一秒分食給牠

叛逆灰鸚鵡狂嗆爸：再吵打你喔！

樹上掉2片貝殼　網見本尊萌翻！

小黃微笑躺水漂浮　他崩潰吶喊N..

芒果攤萌老闆竟「顧店顧到睡著」

讀者迴響

熱門新聞

萌貓趴窗求開門　近看告示笑歪

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽..

司機壓到浪貓哭了：是否餵養害到..

龜殼被活活壓裂　獸醫用這材料修..

陌生喵折手迎接　屋主問號：你誰

可卡犬跳池塘遭天鵝「4掌打死」

被爸強壓親親！柴完美演繹眼神死

猛虎追來　騎士崩潰急催油門逃命

媽叫半天不出來　村長汪去鄰居家..

街友哈士奇對望…下一秒分食給牠

叛逆灰鸚鵡狂嗆爸：再吵打你喔！

樹上掉2片貝殼　網見本尊萌翻！

小黃微笑躺水漂浮　他崩潰吶喊N..

芒果攤萌老闆竟「顧店顧到睡著」

主人已搬走　甜笑拉拉獨守廢棄工..

最新影片

更多

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

每晚一萬！入住頂級狗狗友善Villa 房內無邊際泳池讓萌寵放鬆爽游！

貓咪困濕滑屋頂！數次差點滑落 熱心人士「速搬梯子」助成功脫險

快來救我~喵星人「頭卡餅乾盒」 搖頭晃腦甩不掉！網笑：間諜泡芙

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面