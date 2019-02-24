100km狂風吹顫肉冠！禪師「國道渡雞」救命　運將大方：送給你們

網搜小組／綜合報導

「就這隻雞！」藝人地球（本名李嘉文）在爆料公社PO出影片，表示日前與師父同車時，竟偶然在國道發現一隻大公雞站在貨車底下的凹槽處，飽受疾風狂吹；眼尖的師父發現後急忙呼喊搶救，並將貨車及時攔下，而司機在得知後，也很好心地將雞送給他，地球也承諾「我們會好好照顧牠到老的，畢竟是一場緣分！」

▲大貨車以時速百公里疾駛，而大公雞就這麼站在下方的架子上。（圖／臉書粉專「讓臺灣偉大的53個方法」授權）

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現年40歲、曾演出多部偶像劇的藝人地球表示，當天與悟善禪師同座車中，正在國道上以時速100公里前行，但眼尖的師父卻突然發現，一旁載滿雞隻的貨車下方架子上，竟然有隻大公雞昂首而立，鮮紅的雞冠還被狂風吹動亂顫；師父見狀後急忙經喊「這隻雞、這隻雞，就這隻雞！想救牠！」

由於當下車速相當快，擔憂大公雞可能難以支撐，司機便在悟善禪師的指示下，安全地將大貨車攔到路肩，並向運將說明原委後救下了大公雞；對於雞為何會「越獄」站在貨車下方的架子上，運將也一頭霧水，但「相逢即是有緣」，運將最後也好心地將公雞送出，交由地球照料。

「我覺得今天做了一件好事，雖然牠只是一隻雞，但生命還是很可貴的！」地球表示，現在大公雞被他養在浴室中、被好好地照顧著，「我會好好養牠到終老，牠會是一隻很幸福的雞！」

救援畫面在臉書爆料公社曝光後，網友也紛紛直呼「好危險，如果雞掉下去，也有可能造成嚴重車禍」、「這過程也太神奇了，雞猛、師父也猛」、「這雞看起來也很乖巧有靈性耶，收編！」、「感謝司機的慈悲！」

▼大公雞最後被悟善禪師救下，並交由地球照料。（圖／臉書粉專「讓臺灣偉大的53個方法」授權）