獨／雲豹現蹤！阿塱壹「荒野戰士」攔下盜獵者　他飆車落跑棄2愛犬

▲盜獵者騎無牌車落跑，留下帶上山的2隻獵犬。（圖／阿塱壹部落主席潘志華提供）



記者吳鎮良／採訪報導

台灣雲豹現蹤阿塱壹森林的消息一出，許多民眾再度燃起外界對於雲豹種族續存的一絲希望，不過才過沒幾天，就有人帶著獵槍前往狩獵！阿塱壹部落主席潘志華先生昨晚（22日）在臉書痛批，有2名身穿迷彩服、攜帶獵槍騎無牌檔車的陌生男子，從鄰村產業道路進入本部落傳統領域疑似準備盜獵，不過隨即在黑夜裡消失無蹤。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

潘志華表示，「菁英部隊立即集結6名弟兄，開始循產業道路展開搜尋，經過三個小時的搜索，隊員終於在天公廟路口發現盜獵者行蹤，他們加速逃離，本隊三部車在後緊追不捨，過程已錄影存證，經過一番高速追逐後第一部巡守車終於在未完工的Tjuwqaw溪新南迴安朔高架橋下攔截到兩名盜獵者，察看車上無明顯有獵物，經盤問他們自稱來自隔壁村，卻不願報上名字。」

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▲在台消失將近40年的雲豹近日現蹤跡。（圖／阿塱壹部落主席潘志華提供）

當下潘志華和隊員向2名盜獵者說明勸導，並詢問為何要闖入此地盜獵，沒想到對方卻回答，「因為我們村長沒有廣播說不能來安朔打獵。」潘志華本想打電話向隔壁村長查證他們身分，不過2名盜獵者卻以為是要報警，立刻加速往隔壁村方向溪谷產業道路逃離，速度快到連帶來的2隻黑色米克斯犬都追不上，只能在路上遊蕩。

潘志華說，「那2人騎著沒掛車牌的檔車快速離去，帶來的狗狗追都追不上，我們沒有為難獵狗，任由牠們離去。」身為阿塱壹部落主席，潘志華每天都要固定派人去巡守森林，這些巡守隊員犧牲了和家人相處的時間，也犧牲自己的休閒時間，一切都是為了想要好好守護傳統領域。

▲未砍伐前的森林面貌。（圖／阿塱壹部落主席潘志華提供）

潘志華主席在今年1月20日召開部落會議，並邀請台東大學生命科學系劉烱錫教授參加，該會議站在阿塱壹部落堅持捍衛自然主權的立場，決議由族人自己保護與調查雲豹，嚴禁外人盜獵，同時要求林務局等政府機關停止砍伐森林等干擾棲地的作業。在此呼籲各界支持部落自我守護與調查野生動物的行動。

雖然目前部隊裡缺乏裝備，無線電也只有4支，不過潘志華和隊員想要守護傳統領域的心卻從沒變過。潘志華說，「我們自己出力量，不跟政府拿經費，只是為了想要守護這寶貴的自然生態。我們沒有再計較，也不計任何名利，所有一切的行動付出，只是因為我們有顆愛護大自然的心。」

▲▼砍伐後的森林面貌。（圖／阿塱壹部落主席潘志華提供）

當地部落居民懇請林務局能全面停止砍伐森林，並且希望能要求自主守護，不排除外來的經濟援助。潘志華表示，「從我小時候就常聽過各地有盜獵的消息，長大後甚至親眼見到外地人盜採光安朔溪谷的山蘇！本來滿山滿谷的山蘇，卻被盜獵者一車一車的運出去，現在在野外已經是完全看不到山蘇了......。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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