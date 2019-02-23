ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

獨／雲豹現蹤！阿塱壹「荒野戰士」攔下盜獵者　他飆車落跑棄2愛犬

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

守護員攔下盜獵者，他飆車落跑棄愛犬！（圖／阿塱壹部落主席潘志華提供）

▲盜獵者騎無牌車落跑，留下帶上山的2隻獵犬。（圖／阿塱壹部落主席潘志華提供）

記者吳鎮良／採訪報導

台灣雲豹現蹤阿塱壹森林的消息一出，許多民眾再度燃起外界對於雲豹種族續存的一絲希望，不過才過沒幾天，就有人帶著獵槍前往狩獵！阿塱壹部落主席潘志華先生昨晚（22日）在臉書痛批，有2名身穿迷彩服、攜帶獵槍騎無牌檔車的陌生男子，從鄰村產業道路進入本部落傳統領域疑似準備盜獵，不過隨即在黑夜裡消失無蹤。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

潘志華表示，「菁英部隊立即集結6名弟兄，開始循產業道路展開搜尋，經過三個小時的搜索，隊員終於在天公廟路口發現盜獵者行蹤，他們加速逃離，本隊三部車在後緊追不捨，過程已錄影存證，經過一番高速追逐後第一部巡守車終於在未完工的Tjuwqaw溪新南迴安朔高架橋下攔截到兩名盜獵者，察看車上無明顯有獵物，經盤問他們自稱來自隔壁村，卻不願報上名字。」

請繼續往下閱讀...

雲豹奶奶雲新辭世。（圖／台北市立動物園提供）

▲在台消失將近40年的雲豹近日現蹤跡。（圖／阿塱壹部落主席潘志華提供）

當下潘志華和隊員向2名盜獵者說明勸導，並詢問為何要闖入此地盜獵，沒想到對方卻回答，「因為我們村長沒有廣播說不能來安朔打獵。」潘志華本想打電話向隔壁村長查證他們身分，不過2名盜獵者卻以為是要報警，立刻加速往隔壁村方向溪谷產業道路逃離，速度快到連帶來的2隻黑色米克斯犬都追不上，只能在路上遊蕩。

潘志華說，「那2人騎著沒掛車牌的檔車快速離去，帶來的狗狗追都追不上，我們沒有為難獵狗，任由牠們離去。」身為阿塱壹部落主席，潘志華每天都要固定派人去巡守森林，這些巡守隊員犧牲了和家人相處的時間，也犧牲自己的休閒時間，一切都是為了想要好好守護傳統領域。

守護員攔下盜獵者，他飆車落跑棄愛犬！（圖／阿塱壹部落主席潘志華提供）

▲未砍伐前的森林面貌。（圖／阿塱壹部落主席潘志華提供）

潘志華主席在今年1月20日召開部落會議，並邀請台東大學生命科學系劉烱錫教授參加，該會議站在阿塱壹部落堅持捍衛自然主權的立場，決議由族人自己保護與調查雲豹，嚴禁外人盜獵，同時要求林務局等政府機關停止砍伐森林等干擾棲地的作業。在此呼籲各界支持部落自我守護與調查野生動物的行動。

雖然目前部隊裡缺乏裝備，無線電也只有4支，不過潘志華和隊員想要守護傳統領域的心卻從沒變過。潘志華說，「我們自己出力量，不跟政府拿經費，只是為了想要守護這寶貴的自然生態。我們沒有再計較，也不計任何名利，所有一切的行動付出，只是因為我們有顆愛護大自然的心。」

守護員攔下盜獵者，他飆車落跑棄愛犬！（圖／阿塱壹部落主席潘志華提供）

▲▼砍伐後的森林面貌。（圖／阿塱壹部落主席潘志華提供）

守護員攔下盜獵者，他飆車落跑棄愛犬！（圖／阿塱壹部落主席潘志華提供）

當地部落居民懇請林務局能全面停止砍伐森林，並且希望能要求自主守護，不排除外來的經濟援助。潘志華表示，「從我小時候就常聽過各地有盜獵的消息，長大後甚至親眼見到外地人盜採光安朔溪谷的山蘇！本來滿山滿谷的山蘇，卻被盜獵者一車一車的運出去，現在在野外已經是完全看不到山蘇了......。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

相關圖文報導：

消失近40年！台灣雲豹現蹤阿塱壹森林　台東居民：擔心大過於開心

台灣雲豹消失40年現蹤跡　4人目睹「從樹上撲向山羊」

▼阿塱壹部落主席潘志華臉書全文

關鍵字： 台灣雲豹保育台東阿塱壹森林林務局

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

拍全家福中還沒說可以動！　柴媽一個眼神小柴立刻坐好

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

消失近40年！台灣雲豹現蹤阿塱壹森林　台東居民：擔..

領養4年米克斯竟是「法老王獵犬」　她笑：真的是驚喜..

鄰居貓每天來等門「想找狗出來玩」　屋主嘆：牠過世1..

JR西日本延誤！鐵道員笑臉談判「障礙物」　網友都原..

洗澡前「狗突然狂吼地面」！　她下樓罵完...浴室玻..

牆上萌犬「上上下下」7次！1分鐘畫面讓她笑爆　萬人..

歹徒剋星！3歐告「保鑣」擺陣護媽領錢　黑臉警戒：想..

丟貓大便遇搶匪「整袋擄走」　友回：對不起我笑到氣喘

「灰狗」受困冰凍水壩！3工人抱起開車直奔獸醫　專家..

她把這坨只剩爛毛的生物撈回家　4個月後…奇蹟變身絕..

陪8年！貴賓被丟收容所還在傻笑　痴望背影狂吠.....

2歲萌孩「染毒」猛吸貓柯鹼解癮 服用過程超熟練網..

吸貓患者挑戰14種口味的浪浪　鮮奶味、嬰兒味吸到停..

暴走汪見鏡頭秒變「平面模特兒」　自動定格拍特寫照：..

剛洗完澡就忍不住貼地上匍匐　法鬥爬天堂路！爸：白洗..

愛久倦怠！萌柴迎接主人差很大　熱情飛撲→搖尾敷衍姐..

皇上饋休被奴才「擠到消氣」 哼奶音抗議：泥壓到我惹..

浮誇柴緊貼按摩器激動張嘴　歪頭醜臉只求瘦臉：就這個..

虧雞貓姊妹尖叫擠門縫狂討食 「超歪暴龍臉」網笑..

浮誇喵大法師式享受阿嬤拍卡稱 詭異姿勢嚇歪奴才：以..

邊緣柴自己玩球！專業到判斷衝刺時間　網笑：Hen會..

獨／雲豹現蹤！阿塱壹「荒野戰士」攔下盜獵者　他飆車..

汪鑽棉被出不來「哭哭臉」嚶嚶求救　媽嘆：被子不知換..

阿公幫顧7天卯起來傳60多張「狗孫寫真」　家人手機..

台灣雲豹消失40年現蹤跡　4人目睹「從樹上撲向山羊..

消失近40年！台灣雲豹現蹤阿塱壹森林　台東居民：擔..

全球最大象群保護區！考慮解除獵殺禁令...政府：建..

大尾汪頭戴墨鏡爽泡高級露天浴　網笑：華陰街的扛壩子

遭刺殺時仍清醒！冰島同意5年內獵捕2000頭鯨魚...

鄉下俗喵坐車賞風景「激動到腿軟」　狂壓媽肩：你看那..

邀小黃運將茶敘　蔡英文下令：加強輔導多元化計程車

《亂世佳人》克拉克蓋博孫子離世！　享年30歲…姊悲..

全大陸不到10人會蓋！廊橋技藝列急需保護非物質文化..

台南淘汰二行程機車　今年擴大補助偏鄉低收戶

癌嬤抓狂扯髮！阿公奔醫院：別怕我在　她秒冷靜燦笑「..

吳宗憲發文罵臉書「賣頻寬沒格調」！　放話號召演藝圈..

阿扁也曾提和平協議？民進黨反嗆：不要暗助大陸分化台..

邊緣柴自己玩球！專業到判斷衝刺時間　網笑：Hen會..

高中畢旅玩中南部「3天2夜5100元」　　他傻眼嫌..

酒井法子Dinner Show首場在台北福華　門票..

寵物動物熱門新聞

消失近40年！台灣雲豹現蹤阿塱..

領養4年米克斯竟是法老王獵犬！

鄰居貓不知道狗過世　每天來等門

電車延誤　鐵道員笑臉談判「障礙..

洗澡前狗狂吼！　浴室玻璃全震爆

萌犬上下7次　1分鐘畫面讓她笑..

歐告保鑣出動！擺陣型護媽咪領錢

下樓丟貓大便　竟遇搶匪整袋擄走

工人拯救「灰狗」　真實身分嚇傻

「爛毛生物」4個月變身絕美德牧

法鬥怕被放生！堅持顧門20分鐘

消失40年現蹤　4人目睹台灣雲..

妹太吵怎麼辦？拉拉搬紙箱：丟掉

快呸掉！歐告吐出巨肥獵物嚇壞媽

讀者迴響

熱門新聞

消失近40年！台灣雲豹現蹤阿塱..

領養4年米克斯竟是法老王獵犬！

鄰居貓不知道狗過世　每天來等門

電車延誤　鐵道員笑臉談判「障礙..

洗澡前狗狂吼！　浴室玻璃全震爆

萌犬上下7次　1分鐘畫面讓她笑..

歐告保鑣出動！擺陣型護媽咪領錢

下樓丟貓大便　竟遇搶匪整袋擄走

工人拯救「灰狗」　真實身分嚇傻

「爛毛生物」4個月變身絕美德牧

法鬥怕被放生！堅持顧門20分鐘

消失40年現蹤　4人目睹台灣雲..

妹太吵怎麼辦？拉拉搬紙箱：丟掉

快呸掉！歐告吐出巨肥獵物嚇壞媽

奴才洋蔥式掀被　喵公主秒縮成球

最新影片

更多

陪8年！貴賓被丟收容所還在傻笑　痴望背影狂吠...爸：家有新生兒

2歲萌孩「染毒」猛吸貓柯鹼解癮 服用過程超熟練網笑：這批很純

吸貓患者挑戰14種口味的浪浪　鮮奶味、嬰兒味吸到停不下來

暴走汪見鏡頭秒變「平面模特兒」　自動定格拍特寫照：左臉才好看

剛洗完澡就忍不住貼地上匍匐　法鬥爬天堂路！爸：白洗了！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面