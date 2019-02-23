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消失近40年！台灣雲豹現蹤阿塱壹森林　台東居民：擔心大過於開心

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雲豹奶奶雲新辭世。（圖／台北市立動物園提供）

▲近日傳出有巡山員目擊雲豹蹤跡。（示意圖／台北市立動物園提供）

寵物小組／採訪報導

台灣雲豹雖然在30多年前已遭認定滅絕，但日前在台東阿塱壹部落疑似有人發現這「幻獸級生物」的蹤跡。台東大學生命科學系教授劉烱錫受訪表示，「有巡守隊員聲稱在阿塱壹部落目擊雲豹活動，還有人表示目睹雲豹獵捕山羊的畫面。」消息一出，再度燃起外界對於雲豹種族續存的一絲希望。

台東縣達仁鄉阿塱壹部落於去年6月成立傳統領域巡守隊，並且安排人員巡守山林。巡守隊成立不過數月，年初便傳出有隊員目睹台灣雲豹撲向山壁並獵捕山羊，還有2名巡守隊友表示，有雲豹從他們騎乘的機車前方竄過，迅速爬至鄰近樹上消失無蹤。

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目擊雲豹的巡守隊成員指證歷歷，肯定地表示巡守隊友目擊的就是「li’uljaw」（台灣雲豹）。劉教授說，「阿塱壹部落會議主席潘志華也證實有此事件發生，不過時間與地點不便透露。」此外，當地台東居民接受訪問時則表示，「得知台灣雲豹有可能還在台東活動當下非常開心！不過心情沉澱後，擔心成分居多，很怕會有人去獵捕。」

雲豹奶奶雲新辭世。（圖／台北市立動物園提供）

▲台東居民得知雲豹有可能還在台東活動，表示有些擔心。（示意圖／台北市立動物園提供）

劉教授表示，雲豹不只是台灣珍稀的野生動物，也是部落傳統文化的重要象徵，阿塱壹部落1月20日也透過部落會議，決議由部落自己保護與調查雲豹，嚴禁外人盜獵同時站在自然主權的立場，要求林務局等政府機關停止伐木等干擾棲地的作業，台東南島社區大學發展協會也發動募款支持部落。據悉，林務局台東林管處表示對這兩起雲豹目擊事件相當重視，現已積極確認中。

台灣雲豹為台灣特有的亞種貓科動物，遭到迫遷後最後的棲息地為玉山和大武山，卻鮮少有人目睹其蹤跡，最後一次正式有官方或生態調查員發現雲豹是在1983年，東海大學環境科學中心研究員張萬福在原住民陷阱中發現的1隻已死亡幼豹。

關鍵字： 台灣雲豹保育台東阿塱壹森林

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