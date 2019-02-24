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宮廟師父「再養運勢差」！公婆秒送走4隻臘腸　她曝迷信下場：聲帶全拔光

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▲▼中和收容所,TNR,結紮,動保專題,流浪動物,流浪狗,零撲殺,零安樂死,認養,毛小孩。（示意圖／ETtoday資料照）

▲既然要養寵物，那就要負責到底。示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／綜合報導

「人擁有的很多...但狗的一輩子只有你...。」一名女網友陪公婆到某間宮廟祭改，卻被師父告誡說「繼續養狗的話，運勢會變差」，沒想到夫家就要把4隻臘腸送走；由於狗狗們太愛吠叫，已經慘遭夫家拔掉聲帶，現在又要被送走，讓她崩潰說「口口聲聲說誰要這隻，誰要那隻，結果到後面沒有一隻有人要的！」

該名女網友在臉書「爆怨公社」PO文說，她並沒有跟公婆住在一起，平常有空就會與老公一起回去，也能和夫家5隻臘腸狗玩，只是狗狗們實在太愛吠叫，公婆打算割掉聲帶以絕後續問題，「我覺得蠻心疼的，就帶我老公養的一隻回來，而且狗本來就會叫很正常，雖然有時候會覺得吵，可是牠們也不是一直亂叫，是外面門有聲音跟人回家才有這狀況。」

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▲▼宮廟、寺廟、廟宇。圖為中國雲南昆明寺廟。（示意圖／取自pixabay）

▲公婆實在太迷信，都會遵照神明的指示做。廟宇示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay）

原本夫家有位親戚會做寵物美容，會幫忙幫狗狗修剪毛髮、指甲、定期洗澡，讓剩下4隻臘腸狗過得也不錯，只是後來親戚搬走了，狗兒開始沒人清洗，發出陣陣臭味。原PO透露，每次回去都是看見4隻狗關在牢籠裡，而且毛髮超髒又打結、沒剪指甲，不斷散發出臭味道。

原本以為這已經夠誇張，她近日聽到公婆說「有個師父要上來台北5天，機會難得」，於是就與老公就陪同前往某個宮廟祭改。不料，公婆聽到師父說「如果你們家繼續養狗，運勢會變差」，整個極為緊張，便決定要剩下的4隻臘腸狗送走。

狗。（圖／CC0圖庫／Pixabay）

▲不管養哪種寵物，別忘了你是他的一生。示意圖，與本文無關。（圖／CC0圖庫／Pixabay）

原PO聽完公婆的建議超傻眼說，雖然寧可信其有，但也不能迷信，就因為一句運勢變差就送走狗，要不是她已經養了2隻臘腸、1隻馬爾濟斯、1隻中型米克斯，不然她早想把夫家4隻臘腸帶回來養，「我聽到他們講的時候我差點爆炸......還好她沒有與公婆住在一起，連煮飯前都要問神明要吃什麼再來煮。」

她崩潰說，大家要養之前，口口聲聲說誰要這隻，誰要那隻，結果到後面沒有一隻有人要的，「現在都關在後面廚房的籠子黑漆嘛烏的，什麼都看不到，他們根本沒在管狗，就叫阿嬤負責打開籠子喂飼料跟裝水而已。」

網友看了紛紛留言憤怒說，「好可憐喔...信仰應該是勸人向善的...」、「迷信，香蕉你個芭樂」、「來，你公婆割聲帶的錢我出」、「既然這麼迷信，養狗前先問神明不就好了？扯到翻白眼～」、「何老師正常發揮」、「太笨了，塞五千給廟公，叫他改口說這五隻一定要好好養，未來必定五福臨門」、「我是覺得先把你公婆送走運勢才會變好」。

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▼寧可信其有，但也千萬不要迷信。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay）

▲▼香爐、香、拜拜、宮廟、廟宇、寺廟。（圖／取自pixabay）

關鍵字： 棄養流浪狗割聲帶迷信宮廟爆怨公社

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