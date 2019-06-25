洛威拿慢慢「真實身材」曝光！　網驚呆：是被縮小燈照到嗎？

▲慢慢和獒犬合照，體型差一大截。（圖／有點毛毛的／飼主王于安）

寵物小組／綜合報導

洛威拿「慢慢」因為圓滾滾的身材和憨厚臉蛋，一直以來深受許多粉絲喜愛。不過，這天慢慢和獒犬朋友合照後，意外曝光牠的「真實身材」，也讓網友們吃驚道，「慢慢是被縮小燈照到了嗎？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲慢慢背對鏡頭，彷彿在賭氣。（圖／有點毛毛的／飼主王于安）

慢慢媽媽王于安在臉書社團「有點毛毛的」分享照片並寫道，「請勇於面對少人家10公斤的事實好嗎？」原來，慢慢背對著鏡頭，似乎因為自己比獒犬小隻而賭氣著。另一個畫面中，慢慢趴在地上，斜眼偷瞄身旁的獒犬，一臉不敢相信的模樣，似乎心中想著「我怎麼會輸！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲慢慢偷瞄獒犬，一臉不敢相信。（圖／有點毛毛的／飼主王于安）

網友們看了貼文後紛紛留言笑說，「遇到對手了」、「瞬間迷你苗條好多」、「慢慢表情不可置信！」、「慢慢變小隻了耶！」、「一山總比一山髙」、「終於遇到強者了」、「還有很大的成長空間，阿娘先拿肉乾來壓壓驚」、「狗比狗會氣死狗」、「慢慢還是很纖細的（誤）」、「所以慢慢可以吃多一點了！」

▲網友笑說，慢慢這麼小隻，應該可以多吃一點。（圖／有點毛毛的／飼主王于安）

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