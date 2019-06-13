ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

3年祖孫情沒變！　阿嬤同位置「黑髮→白髮」把小狗餵成胖胖狗

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲3年祖孫情沒變！　阿嬤同位置「黑髮→白髮」把小狗餵成胖胖狗。（圖／飼主周佳薇提供）

▲3年過去，阿嬤頭髮由黑轉白，妞妞也從小狗長成大狗。不變的是祖孫倆的感情，還有妞妞對阿嬤手中零食的執著眼神。（圖／飼主周佳薇提供）

寵物小組／採訪報導

「3年的歲月不饒人，阿嬤頭髮都白了。」飼主周佳薇分享一張對比照，畫面中，阿嬤和狗狗「妞妞」都坐在同樣位置，唯一不同的是，阿嬤的頭髮由黑轉白，妞妞也在家人的照顧下從可愛的小狗長成健康的大狗，但祖孫的感情還是一樣緊密，令人感到十分溫馨。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲3年祖孫情沒變！　阿嬤同位置「黑髮→白髮」把小狗餵成胖胖狗。（圖／飼主周佳薇提供）

請繼續往下閱讀...

▲妞妞很會找阿嬤撒嬌討零食。（圖／飼主周佳薇提供）

周佳薇受訪時表示，妞妞今年4歲，當初是從動物之家領養回來的，「因為是我們小孩子吵著要養的，所以阿嬤一開始是抱著你們自己顧，她不會管的態度。」沒想到，精明的妞妞不只很會撒嬌，還知道要找誰撒嬌，只要想吃零食或中午想出去曬太陽時，就會跑去黏阿嬤，結果阿嬤也抵擋不住金孫的攻勢，總讓牠得償所願。周佳薇舉例，有時候妞妞吃太多零食，家人們就會禁止牠再吃，這時候妞妞就會跑去盧阿嬤，心疼金孫的阿嬤當然又心軟了，「阿嬤就會叫我們要給牠吃，然後牠就越來越胖了。」

▲3年祖孫情沒變！　阿嬤同位置「黑髮→白髮」把小狗餵成胖胖狗。（圖／飼主周佳薇提供）

▲妞妞剛領養的時候，以及現在長大的模樣。（圖／飼主周佳薇提供）

照片中，阿嬤坐在同一張椅子上，妞妞也用同一個坐姿坐在阿嬤面前，歲月雖然改變了祖孫倆的髮色或體型，卻沒改變她們之間的情感，阿嬤越來越疼妞妞，妞妞也超愛阿嬤。網友們看了紛紛留言，「好美好溫馨的畫面喔」、「很棒的一張照片」、「好乖哦，一直陪著阿嬤」、「一直守著阿嬤手中的零嘴...」、「幸福的畫面」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲3年祖孫情沒變！　阿嬤同位置「黑髮→白髮」把小狗餵成胖胖狗。（圖／飼主周佳薇提供）

▲愛撒嬌的妞妞是全家人的寶貝。（圖／飼主周佳薇提供）

▼更多精彩影音。

關鍵字： 阿嬤祖孫金孫領養

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

調皮汪玩爆胸罩還裝無辜... 媽媽氣到高血壓：另一半咧？

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

她吼一串「嗚哈嗆碰」神聲控巨毛蟲　網肚痛：妳聲音比..

只比巴掌大一點！石虎寶寶清晨遭路殺　「連屍體都拼湊..

影／貓動不動帶「朋友」上廁所　媽回家看砂盆瘋掉：大..

狗狗剃毛後「流浪陰影」全曝光　姐超心疼：身上大小傷..

奇異鳥發現「驚喜食物箱」興奮亂衝還跌倒　正面曝光萌..

柴柴拉不走還轉頭示意「開車門」　媽傻眼：那是不認識..

影／歐告「煞車不及」高速衝撞姐姐　用嘴攙扶下秒竟飛..

誤傳「小狗被外勞吃掉」害防疫所遭罵爆　師澄清：家長..

拿起「半截百元鈔」4柯基秒看不同方向　爸：兇手是誰..

黃金蟒抬頭討摸「撸到一臉懵逼」　網驚呼：我怕蛇但牠..

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝..

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

調皮汪玩爆胸罩還裝無辜... 媽媽氣到高血壓：另一..

遭奧客喵闖入觸控筆變逗貓棒　牠隔天帶「厚禮」登門道..

喵設計師「雙手狂啪」眼神專注　30秒後...奴才獲..

虎斑汪雙眼發亮鎖定前方麵包 漏接瞬間完美詮釋「懊悔..

硬漢喵肚子餓直接「冰斗啦」 怒瞪奴才一眼：咱們走著..

淡定書僮！喵皇變身置物架 小鏟屎官寫作業就是要配主..

愛媽給浪浪的飼料莫名消失...　一見「兇手」嚇到！..

2禮拜沒洗澡！肥柴被姐捉住　死命掙扎＋浮誇尖叫：偶..

2貓叼不同花色小喵回家　擦身「確認身分」網笑：沒抱..

美洲豹遭7狗追咬入樹林！　奮力反擊仍無力倒血泊亡

淡定獒半夜突對門狂吠　她耳邊傳女人喊「讓我進去！」

半癱盲汪躺路邊整晚淋雨　嗚咽眨眼「想看恩人」…5H..

3年祖孫情沒變！　阿嬤同位置「黑髮→白髮」把小狗餵..

5個月沒見初戀女友　歐告「暴風成長」牠嚇呆：妳變了..

懷孕豬媽遭狠踹、猛毆電到尖叫　獲救8小時生下17寶..

旁邊超空！鬆獅硬走窄縫「大頭卡住」一臉囧　媽笑爆：..

找到喵星人開關！　胖橘爽到瞇眼定格「鼻子越揉越大」

狗來富！　餵浪浪返家買刮刮樂「狂中8千」他幫狗加菜

理財周刊／市場聚焦個股營收表現

他聽哭鬧聲穿腦「睡眠被剝奪」　2米高摔死6個月大女..

7歲壘球女孩罹癌症4期　隊友齊聚球場「陪她剃頭」：..

中油租船沉了！阿曼灣2油輪遇襲「船員棄船逃」　44..

影／22歲網紅「娶了好友的媽媽」！　新婚一個月下場..

連俞涵下戲「累到度估」　姚愛寗爆：她零食還放在嘴裡

2貓叼不同花色小喵回家　擦身「確認身分」網笑：沒抱..

腸病毒流行期竹市完備防疫工作　落實洗手五步驟

2野狗狂啃！「板金變形爆胎」車主上班好想哭　網曝稀..

香港國際旅展　台東館首推「360度玩美台東」 熱氣..

寵物動物熱門新聞

伸手召喚超萌生物　網驚：超難養

狗派撿到小病貓　從此開啟貓奴生..

被背上的鳥嚇瘋　小河馬哭找媽媽

神桌下有狗腿！媽抓出來拳頭硬了

賓士貓廁所找媽　進去被臭到關門

二哈遭烏秋巴頭　眼泛淚找媽討拍

利用完當垃圾丟棄　獒犬瘦成紙片

二哈散步見大隻佬　網留言超邪惡

草原拍攝到一半　犀牛突靠近撒嬌

喵一家三口宛如復刻　竟沒血緣關..

4柴擺Pose拍照　突然同步扭..

外送便當喔！胖狗叼飯直直向前衝

買到排隊美食！下一秒遇到無恥強..

媽媽救我！寶寶遭小色狗強壓晃動

讀者迴響

熱門新聞

伸手召喚超萌生物　網驚：超難養

狗派撿到小病貓　從此開啟貓奴生..

被背上的鳥嚇瘋　小河馬哭找媽媽

神桌下有狗腿！媽抓出來拳頭硬了

賓士貓廁所找媽　進去被臭到關門

二哈遭烏秋巴頭　眼泛淚找媽討拍

利用完當垃圾丟棄　獒犬瘦成紙片

二哈散步見大隻佬　網留言超邪惡

草原拍攝到一半　犀牛突靠近撒嬌

喵一家三口宛如復刻　竟沒血緣關..

4柴擺Pose拍照　突然同步扭..

外送便當喔！胖狗叼飯直直向前衝

買到排隊美食！下一秒遇到無恥強..

媽媽救我！寶寶遭小色狗強壓晃動

客驚車上沒狗味　運將為牠跑車9..

最新影片

更多

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

調皮汪玩爆胸罩還裝無辜... 媽媽氣到高血壓：另一半咧？

遭奧客喵闖入觸控筆變逗貓棒　牠隔天帶「厚禮」登門道歉

喵設計師「雙手狂啪」眼神專注　30秒後...奴才獲得一件潮破褲XD

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面