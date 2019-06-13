3年祖孫情沒變！　阿嬤同位置「黑髮→白髮」把小狗餵成胖胖狗

▲3年過去，阿嬤頭髮由黑轉白，妞妞也從小狗長成大狗。不變的是祖孫倆的感情，還有妞妞對阿嬤手中零食的執著眼神。（圖／飼主周佳薇提供）

寵物小組／採訪報導

「3年的歲月不饒人，阿嬤頭髮都白了。」飼主周佳薇分享一張對比照，畫面中，阿嬤和狗狗「妞妞」都坐在同樣位置，唯一不同的是，阿嬤的頭髮由黑轉白，妞妞也在家人的照顧下從可愛的小狗長成健康的大狗，但祖孫的感情還是一樣緊密，令人感到十分溫馨。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲妞妞很會找阿嬤撒嬌討零食。（圖／飼主周佳薇提供）

周佳薇受訪時表示，妞妞今年4歲，當初是從動物之家領養回來的，「因為是我們小孩子吵著要養的，所以阿嬤一開始是抱著你們自己顧，她不會管的態度。」沒想到，精明的妞妞不只很會撒嬌，還知道要找誰撒嬌，只要想吃零食或中午想出去曬太陽時，就會跑去黏阿嬤，結果阿嬤也抵擋不住金孫的攻勢，總讓牠得償所願。周佳薇舉例，有時候妞妞吃太多零食，家人們就會禁止牠再吃，這時候妞妞就會跑去盧阿嬤，心疼金孫的阿嬤當然又心軟了，「阿嬤就會叫我們要給牠吃，然後牠就越來越胖了。」

▲妞妞剛領養的時候，以及現在長大的模樣。（圖／飼主周佳薇提供）

照片中，阿嬤坐在同一張椅子上，妞妞也用同一個坐姿坐在阿嬤面前，歲月雖然改變了祖孫倆的髮色或體型，卻沒改變她們之間的情感，阿嬤越來越疼妞妞，妞妞也超愛阿嬤。網友們看了紛紛留言，「好美好溫馨的畫面喔」、「很棒的一張照片」、「好乖哦，一直陪著阿嬤」、「一直守著阿嬤手中的零嘴...」、「幸福的畫面」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）





▲愛撒嬌的妞妞是全家人的寶貝。（圖／飼主周佳薇提供）

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