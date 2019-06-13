美洲豹遭7狗追咬入樹林！　奮力反擊仍無力倒血泊亡

▲美洲豹遭狗群圍咬，奮力抵抗仍寡不敵眾。（圖／翻攝自Forests and Wildlife Protection Society - FAWPS臉書粉絲專頁）

寵物小組／綜合報導

野生動物保護組織FAWPS(Forests and Wildlife Protection Society)日前在臉書上分享一段影片，只見至少7犬隻對一頭美洲豹窮追猛咬，雖然美洲豹奮力閃躲、反擊，最後仍不敵狗群圍攻，流著血、無力地倒在泥土地上死亡。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

FAWPS指出，目前並不知道這段影片的來源和發生地，希望知情的民眾能提供相關線索。影片中，吵雜的狗群將豹逼入樹林裡，美洲豹被咬到流血，倒地時仍死命用前腳抵著不斷進攻的犬隻，一番搏鬥後漸漸失去力氣，僅剩一絲氣息。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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網友們看了紛紛表示不捨，「難以接受，為甚麼人類要殺死這些美麗的生物」、「真的看不下去」、「好心痛」。也有網友指出，美洲豹應該是先中槍才被狗圍攻追擊，「沒有開槍狗會死好幾隻」、「狗很清楚知道美洲豹就快掛了，才開始偷襲。」

►影片恐引起不適，請斟酌點入觀看。

▲美洲豹無力倒地，狗群仍不斷上前攻擊。（圖／翻攝自Forests and Wildlife Protection Society - FAWPS臉書粉絲專頁）

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