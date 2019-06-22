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小拉拉爽躺「高級獒軟墊」得意斜眼笑　網一看驚呆：脾氣太好

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▲小拉拉爽躺「高級獒軟墊」得意斜眼笑　網一看驚呆：脾氣太好。（圖／飼主方聖昀提供）

▲小拉拉躺在「高級獒軟墊」上，露出得意斜眼笑。（圖／飼主方聖昀提供）

寵物小組／綜合報導

「柔軟的狗墊，舒服、舒服啦！」飼主方聖昀在臉書公開社團「寶島GO 救援捐血站」分享照片，只見一隻拉布拉多幼犬躺在厚實又毛茸茸的「軟墊」上，還露出得意表情。仔細一看，那「軟墊」竟是一隻大獒犬，讓許多網友超驚訝「脾氣怎麼這麼好」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲小拉拉爽躺「高級獒軟墊」得意斜眼笑　網一看驚呆：脾氣太好。（圖／飼主方聖昀提供）

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▲這個「軟墊」其實是隻名叫嘟嘟的獒犬。（圖／飼主方聖昀提供）

▲小拉拉爽躺「高級獒軟墊」得意斜眼笑　網一看驚呆：脾氣太好。（圖／飼主方聖昀提供）

▲嘟嘟個性很好，常幫忙照顧小狗。（圖／飼主方聖昀提供）

方聖昀受訪時表示，這隻獒犬名叫「嘟嘟」，約7個多月大，個性非常好，「4、5隻拉拉幼犬在牠身上，牠也不會生氣，所以成為我們的保姆狗選第一。」原來，嘟嘟是被家裡很有靈性的老拉拉「屁熊」給帶大的，也因此承襲了又暖又有耐心的個性，平常都會幫忙照顧小狗狗。

▲小拉拉爽躺「高級獒軟墊」得意斜眼笑　網一看驚呆：脾氣太好。（圖／飼主方聖昀提供）

▲嘟嘟小時候都是老拉拉屁熊照顧的。（圖／飼主方聖昀提供）

▲小拉拉爽躺「高級獒軟墊」得意斜眼笑　網一看驚呆：脾氣太好。（圖／飼主方聖昀提供）

▲嘟嘟和屁熊。（圖／飼主方聖昀提供）

小拉拉得意躺在嘟嘟身上的照片po上網後，許多網友紛紛留言，「找到媽媽的感覺了！」、「牠好開心喔！」、「冬天一定非常暖和」、「好幸福的感覺～」、「我也想躺」、「再拉近一點，就像躺在高級皮草上了」、「今天這麼熱～那大狗辛苦了，黏著幼犬更熱。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲小拉拉爽躺「高級獒軟墊」得意斜眼笑　網一看驚呆：脾氣太好。（圖／飼主方聖昀提供）

▲小拉拉：好舒服喔～（圖／飼主方聖昀提供）

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關鍵字： 獒犬拉布拉多幼犬藏獒

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