XL胸背穿上秒變細肩帶小可愛！　190cm巨嬰汪「緊繃背影」超爆笑

▲可可身上的XL胸背看起來超小件，就像穿了細肩帶小背心。（圖／有點毛毛的／飼主陳麗卿）

寵物小組／綜合報導

「麻麻求解：這胸背明明已經是最最大號了……為何還是像小可愛一樣緊繃？」飼主陳麗卿貼出照片，只見愛犬「可可」穿著XL號胸背，但背對鏡頭的背影卻像穿著細肩帶一般。這種彷彿大人穿小朋友衣服的反差萌，也讓許多網友忍不住笑翻了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

陳麗卿在臉書社團「有點毛毛的」分享這件趣事，照片中，可可一屁股坐在橋上，巨大的腳掌、渾厚的背部和圓潤的屁股，都讓身上的胸背顯得更小、更纖細了。實際上，市面上很難有符合可可身形的胸背，因此馬麻已經幫牠訂製專屬胸背，只是還在等商品寄送到。

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▲在可可身邊，媽媽更嬌小了。（圖／飼主陳麗卿提供）

陳麗卿先前受訪時表示，像可可這樣的大型犬要到18個月大才算真正的成犬，身形則是到2歲才會完全穩定。再1個月就滿2歲的可可，目前身高已達190公分，體重也有80公斤以上，雖然體型龐大，但內心仍像孩子一般，先前還因為處於青春期，偶爾會鬧點小脾氣，因此被暱稱為「巨嬰可可」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

這張XL胸背變成細肩帶小可愛的照片po上網後，吸引許多人留言，「就說那是小可愛，市面上沒有可可的size啦」、「穿起來有點變態的feel ？！？（誤）（但是還是很可愛啊！）」、「健美先生比賽用的背心」、「牠是巨型犬！！不是大型犬，別誤導賣家呀」、「可可肯定要用訂做的才有得穿了～」、「有點性感」。

▲巨嬰可可曾是同胎裡最小公犬，卻一下子就長好大。（圖／飼主陳麗卿提供）

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