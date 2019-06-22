ㄎㄧㄤ鼠「小腳內八」出現花瓶裡　插畫家抓包傻眼：怎進去的？

▲不知為何出現在花瓶裡的焦糖，被抓包後一臉驚恐。（圖／「哈姆湘。hamu 湘。鼠控插畫家。用畫的部落客。」臉書粉絲專頁提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寵物小組／採訪報導

「有人家的倉鼠像我的焦糖這麼ㄎㄧㄤ嗎？」插畫家哈姆湘這天晚上到處都找不到放風中的愛鼠，沒想到最後竟然在花瓶裡發現這個一臉「被抓包」的小傢伙，讓人不禁滿頭問號，「到底是怎麼進去的？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

哈姆湘受訪時表示，當晚放風之後找不到焦糖，後來聽到某處傳來啃東西的聲音，把擋在花瓶前的東西撥開一看，傻眼地發現愛鼠就在裡面。不過更驚奇的還在後頭，焦糖居然身手矯健地利用枝葉自行爬出來，完全不需要人出手解救。雖然目睹了焦糖爬出來的過程，牠怎麼進去的仍是個謎，哈姆湘不解道，「瓶子很滑，很好奇怎麼爬得上去。」

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▲哈姆湘為此特別畫了一張可愛插畫。（圖／「哈姆湘。hamu 湘。鼠控插畫家。用畫的部落客。」臉書粉絲專頁提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

照片中，焦糖站在玻璃花瓶裡，小手抓著啃到一半的花葉，一臉被抓包的驚恐表情，身體向後傾斜、小腳還微微內八。這個令人問號的事件讓許多網友看了笑翻，紛紛留言，「我很想知道牠到底怎麼進去的」、「眼神非常的到位」、「鼠：蛤？？你看錯了，我是幻覺」、「身為倉鼠的行為藝術家」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲焦糖目前約9個月大。（圖／「哈姆湘。hamu 湘。鼠控插畫家。用畫的部落客。」臉書粉絲專頁提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲堅持要把衛生紙窩弄成圓形。（圖／「哈姆湘。hamu 湘。鼠控插畫家。用畫的部落客。」臉書粉絲專頁提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

焦糖是去年10月出生的，目前約9個月大，身為一隻ㄎㄧㄤ鼠，該做的ㄎㄧㄤ事也沒少過。哈姆湘笑說，焦糖很喜歡把自己插在捲筒衛生紙裡，還很喜歡睡在「蛋蛋」上面；另外，焦糖有個很神奇的能力，總是有辦法把牠的衛生紙窩用成「正圓形」。看來，焦糖不僅擁有在花瓶裡來去自如的能力，還是一隻有自我藝術堅持的倉鼠呢！

▲焦糖喜歡塞進捲筒衛生紙裡。（影／「哈姆湘。hamu 湘。鼠控插畫家。用畫的部落客。」臉書粉絲專頁提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲焦糖睡在自己的蛋蛋上。（影／「哈姆湘。hamu 湘。鼠控插畫家。用畫的部落客。」臉書粉絲專頁提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）