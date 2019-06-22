綠繡眼用毛蟲引誘雛鳥離巢！　「寶寶只想耍宅」秒變拔河賽

▲為了離巢不離巢，綠繡眼和雛鳥展開毛毛蟲拔河比賽。（圖／姜宏恩授權使用，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寵物小組／綜合報導

沒想到鳥界也有長大了卻不想離家的媽寶、爸寶！喜歡拎著相機觀察生態的姜宏恩日前在輔仁大學拍下有趣畫面，只見一隻綠繡眼和自己的孩子各自緊咬毛毛蟲的兩端，像在「拔河」一樣。原來，親鳥想藉美味蟲蟲引誘雛鳥離巢，無奈孩子卻只想賴在窩裡，因此展開拉鋸戰。

姜宏恩指出，親鳥為了要讓雛鳥離巢，經常會使用「誘食法」來引導，不料這次踢到鐵板，遇到2隻「宅鳥」，說不出去就不出去，才會形成這種場面。姜宏恩從5月18日鳥兒築巢孵蛋時開始觀察，直到6月9日，雛鳥長大離巢，總共花了23天，「最後3隻雛鳥都成功被親鳥引導飛出巢外。」

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他將一系列珍貴又精彩的畫面分享到臉書上，許多網友都留言，「好可愛哦，辛苦鳥爸媽了」、「宅鳥好好笑」、「人家要等到長白眼圈才出去！」、「在家千日好」、「那個眼神好糾結啊」、「可愛的賴皮鳥」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲撿到鳥怎麼辦？照著這張圖給牠正確的幫助。（點圖可放大觀看）

許多野鳥在春夏季節繁殖、養育雛幼鳥，民眾因此有機會遇上「撿到鳥」的狀況，那麼撿到鳥時該怎麼做呢？台北市野鳥學會就製作一張SOP圖，按照上面的步驟簡單判讀，就能知道怎麼做才是真的幫到鳥兒。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

首先，分辨牠是雛鳥、幼鳥，還是成鳥。接著，觀察牠和環境的狀態，鳥巢、親鳥是否在附近且健在？鳥兒是健康有精神或受傷生病？最後，判斷要送回巢中、放到安全樹枝上，或是送到野鳥救傷單位。此外，也歡迎加入「台灣野生鳥類緊急救助平台」，尋求相關協助。

一、分辨

＊雛鳥：剛孵出至離巢前，眼未開、嘴角黃白色、裸身無羽毛或羽毛未長全，腳還沒成長，不能正常站立。

＊幼鳥：剛離巢，於親鳥身邊學習。嘴角仍呈黃白色，體型羽毛與親鳥相似或略小，尾羽也較短。

＊成鳥：體型和羽色皆已長成。

二、觀察與判斷

＊雛鳥站在地面不動，且可看到鳥巢→送回巢中。（無法放回或觀察不久仍掉落→送野鳥救傷單位）

＊雛鳥巢被破壞或受傷、親鳥已死亡→送野鳥救傷單位。

＊幼鳥精神好，親鳥在旁邊或能看到鳥巢→伸手幫忙將幼鳥放至附近安全樹枝上，並離開半小時再返回觀察。（親鳥未接走→送野鳥救傷單位）

＊成鳥受傷（骨折、外傷出血）或生病（失溫、羽毛蓬鬆沒活力）→送野鳥救傷單位。

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