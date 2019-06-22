ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

綠繡眼用毛蟲引誘雛鳥離巢！　「寶寶只想耍宅」秒變拔河賽

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲綠繡眼用毛蟲引誘雛鳥離巢！　「寶寶只想耍宅」秒變拔河賽。（圖／姜宏恩授權使用，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲為了離巢不離巢，綠繡眼和雛鳥展開毛毛蟲拔河比賽。（圖／姜宏恩授權使用，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寵物小組／綜合報導

沒想到鳥界也有長大了卻不想離家的媽寶、爸寶！喜歡拎著相機觀察生態的姜宏恩日前在輔仁大學拍下有趣畫面，只見一隻綠繡眼和自己的孩子各自緊咬毛毛蟲的兩端，像在「拔河」一樣。原來，親鳥想藉美味蟲蟲引誘雛鳥離巢，無奈孩子卻只想賴在窩裡，因此展開拉鋸戰。

姜宏恩指出，親鳥為了要讓雛鳥離巢，經常會使用「誘食法」來引導，不料這次踢到鐵板，遇到2隻「宅鳥」，說不出去就不出去，才會形成這種場面。姜宏恩從5月18日鳥兒築巢孵蛋時開始觀察，直到6月9日，雛鳥長大離巢，總共花了23天，「最後3隻雛鳥都成功被親鳥引導飛出巢外。」

請繼續往下閱讀...

他將一系列珍貴又精彩的畫面分享到臉書上，許多網友都留言，「好可愛哦，辛苦鳥爸媽了」、「宅鳥好好笑」、「人家要等到長白眼圈才出去！」、「在家千日好」、「那個眼神好糾結啊」、「可愛的賴皮鳥」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲「好心餵小米」卻塞爆嗉囔！　專家一張圖教你撿到鳥怎麼辦。（圖／台北鳥會野鳥救傷中心提供）

▲撿到鳥怎麼辦？照著這張圖給牠正確的幫助。（點圖可放大觀看）

許多野鳥在春夏季節繁殖、養育雛幼鳥，民眾因此有機會遇上「撿到鳥」的狀況，那麼撿到鳥時該怎麼做呢？台北市野鳥學會就製作一張SOP圖，按照上面的步驟簡單判讀，就能知道怎麼做才是真的幫到鳥兒。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

首先，分辨牠是雛鳥、幼鳥，還是成鳥。接著，觀察牠和環境的狀態，鳥巢、親鳥是否在附近且健在？鳥兒是健康有精神或受傷生病？最後，判斷要送回巢中、放到安全樹枝上，或是送到野鳥救傷單位。此外，也歡迎加入「台灣野生鳥類緊急救助平台」，尋求相關協助。

一、分辨
＊雛鳥：剛孵出至離巢前，眼未開、嘴角黃白色、裸身無羽毛或羽毛未長全，腳還沒成長，不能正常站立。
＊幼鳥：剛離巢，於親鳥身邊學習。嘴角仍呈黃白色，體型羽毛與親鳥相似或略小，尾羽也較短。
＊成鳥：體型和羽色皆已長成。

二、觀察與判斷
＊雛鳥站在地面不動，且可看到鳥巢→送回巢中。（無法放回或觀察不久仍掉落→送野鳥救傷單位）
＊雛鳥巢被破壞或受傷、親鳥已死亡→送野鳥救傷單位。
＊幼鳥精神好，親鳥在旁邊或能看到鳥巢→伸手幫忙將幼鳥放至附近安全樹枝上，並離開半小時再返回觀察。（親鳥未接走→送野鳥救傷單位）
＊成鳥受傷（骨折、外傷出血）或生病（失溫、羽毛蓬鬆沒活力）→送野鳥救傷單位。

▼更多精彩影音。

關鍵字： 綠繡眼親鳥雛鳥幼鳥撿到鳥誘食法毛毛蟲

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

她吼一串「嗚哈嗆碰」神聲控巨毛蟲　網肚痛：妳聲音比..

只比巴掌大一點！石虎寶寶清晨遭路殺　「連屍體都拼湊..

影／貓動不動帶「朋友」上廁所　媽回家看砂盆瘋掉：大..

狗狗剃毛後「流浪陰影」全曝光　姐超心疼：身上大小傷..

奇異鳥發現「驚喜食物箱」興奮亂衝還跌倒　正面曝光萌..

柴柴拉不走還轉頭示意「開車門」　媽傻眼：那是不認識..

影／歐告「煞車不及」高速衝撞姐姐　用嘴攙扶下秒竟飛..

誤傳「小狗被外勞吃掉」害防疫所遭罵爆　師澄清：家長..

拿起「半截百元鈔」4柯基秒看不同方向　爸：兇手是誰..

黃金蟒抬頭討摸「撸到一臉懵逼」　網驚呼：我怕蛇但牠..

汪被搶地盤「啜泣找爸做主」　肇事柴老神在在：發生啥..

激動貓不小心被碰到莫名森77　「無影腳」狂踢.....

狗緊抱同伴枕頭思念已故友！ 夜夜悲鳴「好想你.....

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕.....

深海「灰色巨怪」探頭悄悄接近 竟撒嬌討拍！船員驚喜..

離家1500KM！北極熊現身城市 垃圾堆中覓食....

藍鵲樹叢狂抖！全身「爬滿螞蟻」　賞鳥前輩神解析網驚..

白柴妹瘋狂扯咬小新大象　當奶嘴入睡男網友：覺得好痛

奴才忘放飯！白柴內心戲爆發　「淚眼問蒼天」網看身材..

校車出現！汪甩「直升機尾巴」　開心到要起飛：老師你..

小魚乾只吃肉！萌喵留整排魚刺＋內臟　網友跪：吃得比..

阿柴看完螢幕「神複製」　見鏡頭「露齒燦笑」萌翻網

英鬥犬常嘔吐昏睡！2個月吃「19個嬰兒奶嘴」　全家..

ㄎㄧㄤ鼠「小腳內八」出現花瓶裡　插畫家抓包傻眼：怎..

影分身之術！2狗「複製貼上」躺沙發　男友傻眼：這X..

「阿公告狀大家看得懂嗎？」媽求解　網一看笑翻：超到..

校車來了！好學柴「嗷嗷」催主人開門　頭也不回奔上車

世上最頑強的魚！「魔鬼洞鱂魚」在沙漠中活了5萬年　..

軍人爸駐伊拉克6個月返家　汪撲向熟悉懷抱狂親：你跑..

小拉拉爽躺「高級獒軟墊」得意斜眼笑　網一看驚呆：脾..

科技幫忙癌症化療給藥！「人機核對」降低人為錯誤風險

不斷更新／林立連續三場比賽開轟　7局上桃猿6：2富..

韋禮安大方唱「三首全新單曲」　預告新專輯特殊概念！

麻瓜迷們快來！倫敦哈利波特片場半日遊　購票+交通攻..

內政部報好康！徐國勇：政府有信心讓年輕人敢婚、願生..

北海岸驚見莢狀雲...民眾驚呼「外星人降臨」？　雲..

花蓮韓粉封「護國大法師」再跑台中場　中暑！刮痧再上..

直擊／中文很簡單！銀赫需要老婆「幫我呼呼」　東海硬..

韓國瑜提「相挺」！痛批民進黨執政3年毫無作為　籲選..

20萬韓粉簇擁上台！韓國瑜痛批民進黨得「權力中毒症..

寵物動物熱門新聞

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

秋田靠車窗　車主無理要求爽歪他

黑熊關起來當狗養！超狂阿嬤現身..

內有惡犬勿靠近！網友全投降認輸

阿嬤吩咐買4份蛋餅！她滿頭問號

寶寶狂哭！喵「叼1把乾乾」分他

陽台小黑獨居？飼主：可自由進出

阿嬤插腰訓話…汪眼神死抗議

汪咬球開心討玩　見媽下樓秒垮臉

汪躲樓梯迎接假笑　媽秒發現有詐

送走最後一個孩子…浪汪不捨追著..

霸氣喵「對眼3秒就接吻」超會撩

等17年要交配　卻發現沒有下半..

馬戲團熊騎車失誤　從脖子抓起來..

讀者迴響

熱門新聞

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

秋田靠車窗　車主無理要求爽歪他

黑熊關起來當狗養！超狂阿嬤現身..

內有惡犬勿靠近！網友全投降認輸

阿嬤吩咐買4份蛋餅！她滿頭問號

寶寶狂哭！喵「叼1把乾乾」分他

陽台小黑獨居？飼主：可自由進出

阿嬤插腰訓話…汪眼神死抗議

汪咬球開心討玩　見媽下樓秒垮臉

汪躲樓梯迎接假笑　媽秒發現有詐

送走最後一個孩子…浪汪不捨追著..

霸氣喵「對眼3秒就接吻」超會撩

等17年要交配　卻發現沒有下半..

馬戲團熊騎車失誤　從脖子抓起來..

阿嬤把黑熊養在家　動物園回應了

最新影片

更多

汪被搶地盤「啜泣找爸做主」　肇事柴老神在在：發生啥事？

激動貓不小心被碰到莫名森77　「無影腳」狂踢...網笑：臉超嫌棄

狗緊抱同伴枕頭思念已故友！ 夜夜悲鳴「好想你...」惹哭飼主

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕...網笑：娘娘出巡

深海「灰色巨怪」探頭悄悄接近 竟撒嬌討拍！船員驚喜給大擁抱

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面