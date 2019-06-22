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血液驗出巴拉刈！狗診療台上虛弱搖尾　「沒解藥」主人痛哭安樂

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寵物,獸醫,看醫生,狗狗,汪星人,動物醫院（圖／達志／示意圖）

▲狗狗誤食巴拉刈，出現嘔吐、呼吸窘迫等症狀，但仍堅持在診療台上虛弱地搖尾巴。（圖／達志／示意圖）

文／獸醫師Paul

（原標題：小花和妞妞的故事）

幾年前，有件事讓我印象深刻，這天一對母女帶著一隻叫「小花」的年輕黑狗來就診，主訴是這幾天都不願意吃、好像有吐、精神尚可，小花是隻很可愛的母狗，即便虛弱，仍堅持在診療台上搖著尾巴，初步檢查很容易就發現狗狗嘴巴散發著AMMONIA的味道，近一步驗了血，小花的肝指數及腎指數都異常的高，年輕狗有這樣的症狀，配合又有嚴重的氮血症，我們很快的懷疑到有沒有可能是「中毒」，主人表示自己經營的是工廠，狗狗平常是有可能趁人不注意溜出去的。

雖然無法確認有沒有吃到什麼，但不管如何，小花需要立即住院，在住院期間，儘管支持療法無間斷過，肝腎的狀況幾乎沒有好轉，且小花幾天後開始出現了呼吸窘迫的症狀，這樣特殊的症狀發展，驅使我送驗了非常非常罕見的血中paraquat (巴拉刈) 濃度，當時送驗單位毒物科的主任，知道我要驗這個時還特地趕給我，真的非常感激，結果真的驗出了paraquat（巴拉刈）。

當晚我跟主人解釋，這個中毒並沒有任何的解藥，腎臟目前損傷的狀況，接下來可能要透過血液透析來維生，肝臟損傷也逐漸開始出現黃疸，最糟的是肺臟纖維化，呼吸窘迫的狀況可能會越來越嚴重，甚至併發肺炎、休克等，主人泣不成聲，她說她知道一定是隔壁放的毒餌，隔壁鄰居長期不滿他們的狗會跑到他們的院子，早就揚言要毒死他們，而且那天我只是開個門，誰知道小花跟妞妞就一起衝出去。

「什麼？還有另外一隻？那妞妞有症狀嗎？」我問道。

這時主人才像被一棒打醒一樣，告訴我確實妞妞這幾天也開始食慾不好，嘴巴很臭，稍後主人馬上載了妞妞過來，症狀基本上跟小花一樣，除了收入住院外，一樣送驗了血中paraquat（巴拉刈）濃度，結果很遺憾的也驗出了paraquat（巴拉刈）。

請繼續往下閱讀...

我很直接的給了安樂的選項，因為情況只會越來越糟，接下來的短短幾天，像是幾年一樣久，看著主人每次探病，用哭腫了的雙眼望著我，像是希望得到奇蹟一樣的問：「她們今天有比較好嗎？」雖然我們都早已知道答案。小花併發休克第一次後，主人潰堤，決定放手執行安樂，幾天後，妞妞的呼吸窘迫也到了極限，決定安樂。

主人最後哭著謝謝我，還好有送驗，才會知道是什麼，以及狀況的嚴重性，也才能讓她們提早脫離痛苦，我雖然安慰著她，但其實我跟她一樣難過...。

也許你會說，狗本來就應該要綁好，不該跑到別人的院子。

但paraquat（巴拉刈）可是除草劑，不單只是在人很毒，對可能接觸到的野生動物也是一大威脅，甚至如果哪天你常帶家裡毛孩子去散步的地方，剛好有在施用，不管是意外接觸或食入都是非常可怕且無任何解藥的。

為什麼多國禁用巴拉刈？因為真的太可怕了。

本文由作者獸醫師Paul與臉書粉絲專頁「我不醫人- Dr. Lan」授權刊登。

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巴拉刈。(圖／Lordcolus攝)-遵照創用CC(Creative Commons)原則使用，拍攝者Pbdragonwang。姓名標示─禁止改作，本授權條款允許使用者重製、散布、傳輸著作（包括商業性利用），但不得修改該著作。使用時必須按照著作人指定的方式表彰其姓名。

▲劇毒農藥巴拉刈。(圖／Lordcolus攝，本站遵照創用CC（Creative Commons）原則使用。)

關鍵字： 巴拉刈paraquatAMMONIA阿摩尼亞獸醫中毒安樂死

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