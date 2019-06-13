狗派出門買東西卻帶回濕透小病貓　從此開啟貓奴生活狂收編8隻

▲6年前一個雨天，Dominic Yip在路邊遇到一隻濕透病懨懨的小橘貓。（圖／臉書粉絲專頁Get To The Chopper提供）

寵物小組／採訪報導

一個決定，改變一個生命！6年前某個雨天，香港飼主Dominic Yip出門買東西時，在路邊發現一隻全身濕淋淋的小橘貓，於是趕緊將牠帶去獸醫院。原本Dominic Yip因為家中養狗，沒打算養貓，最後卻轉念讓小貓留下，還因此開啟貓奴生活，陸陸續續救援收編許多貓。

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▲Chopper當時的狀況很不好，眼睛腫得打不開。（圖／臉書粉絲專頁Get To The Chopper提供）

Dominic Yip表示，2013年5月16日，一個下雨天的下午，他正準備出外買東西，卻在家樓下聽到很柔弱的小貓叫聲，循聲發現有隻小貓瑟縮在路旁，「當時牠全身濕透發抖，非常軟弱無力，我們就馬上回家拿了個保溫袋，用毛巾把牠包著放袋裡，然後決定帶牠去看獸醫。」

▲Chopper當時有嚴重貓流感，沒甚麼活動力。（圖／臉書粉絲專頁Get To The Chopper提供）

▲Chopper身上有超過百隻蝨子。（圖／臉書粉絲專頁Get To The Chopper提供）

當時，小貓的狀況非常不好，除了有嚴重貓流感，體弱得沒有甚麼活動能力，眼睛也腫得打不開，「身上又有過百隻蝨，有些更從牠口鼻爬出爬入，很可憐。」然而，那時Dominic Yip家中已經養了2隻小狗，沒有養貓的打算，所以只是暫時把小貓帶回家中安頓休養，預計牠病癒後就在網路上po文送養。

▲Dominic Yip家中有2隻狗狗，本來沒養貓打算。（圖／臉書粉絲專頁Get To The Chopper提供）

幸運的是，小貓的原進度很好，短短2、3天就回復正常活動、飲食和大小便。Dominic Yip最後打消送養小貓的念頭，決定給小貓一個家，讓牠成為家中的一份子，並取名為Chopper。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲Chopper復原速度很快。（圖／臉書粉絲專頁Get To The Chopper提供）

▲Dominic Yip決定收編小貓。（圖／臉書粉絲專頁Get To The Chopper提供）

▲Chopper成為家中第一隻貓主子。（圖／臉書粉絲專頁Get To The Chopper提供）

▲Chopper和狗狗相處很好。（圖／臉書粉絲專頁Get To The Chopper提供）

▲Chopper和狗狗相處很好。（圖／臉書粉絲專頁Get To The Chopper提供）

Dominic Yip回憶起這段故事，感嘆說，「當天的一個決定，由本來準備出外買東西改為帶小貓去找獸醫，Chopper亦由流浪小病貓變為有個家，成為我家第一名主子。」現在，Dominic Yip家中共有8隻貓主子，其中一隻是前飼主棄養接手而來，另外7隻都是像Chopper這樣被救援回家的。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲有了Chopper後，家裡陸續救援收編其他貓咪。（圖／臉書粉絲專頁Get To The Chopper提供）

▲有了Chopper後，家裡陸續救援收編其他貓咪。（圖／臉書粉絲專頁Get To The Chopper提供）

▲現在Dominic Yip家中共有8隻貓，平時也會照顧流浪貓。（圖／臉書粉絲專頁Get To The Chopper提供）

Dominic Yip日前將Chopper當初和現今對比照po上臉書，許多網友看了留言，「值得自豪」、「好幸福」、「撿到寶」、「養得好漂亮」、「牠很幸運遇到你」、「嘩！6年前小貓遇到樓主改變了牠的命運，不敢想像若當時全身濕透的貓b（貓寶寶）沒有得到幫助結果會怎樣。」、「偶然相遇，改變一生」、「生命大改造」。

▲Chopper 6年前後對比，改變超多。（圖／臉書粉絲專頁Get To The Chopper提供）

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