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「灰狗」受困冰凍水壩！3工人抱起開車直奔獸醫　專家：牠是狼

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▲▼愛沙尼亞3名建築工人在工作時，發現有狗困在水壩，他們用毛巾裹著動物並放到汽車上，最後帶到鄰近的獸醫診所治療。然而，經過檢查後，才發現牠是大約1歲的公狼。（圖／翻攝自臉書／Eestimaa Loomakaitse Liit）

▲真實身分原來是狼。（圖／翻攝自臉書／Eestimaa Loomakaitse Liit，下同）

國際中心／綜合報導

愛沙尼亞3名建築工人日前在工作時，發現有狗困在水壩，在冰冷的水中游泳，他們用毛巾裹起動物並放到汽車上，最後帶到鄰近的獸醫診所治療。然而，經過檢查後，才發現牠並不是狗，而是大約1歲的公狼，所幸牠沒有攻擊人，目前也已恢復健康並重回野外。

Bored Panda報導，3名工人當時在處理疏浚工作，他們發現有動物受困冰冷的水域，模樣看起來就像汪星人，立刻決定清除結冰的路徑並救起水中的狗狗。其中1名工人說，當他用毛巾裹起動物時感覺有點重，但他只想著要讓狗保持溫暖。

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▲▼愛沙尼亞3名建築工人在工作時，發現有狗困在水壩，他們用毛巾裹著動物並放到汽車上，最後帶到鄰近的獸醫診所治療。然而，經過檢查後，才發現牠是大約1歲的公狼。（圖／翻攝自臉書／Eestimaa Loomakaitse Liit）

▲天氣太冷，毛髮還結冰。

3名男子撥打動物救援的電話後，被告知先將狗帶到附近的獸醫診所。蘭多（Rando）回憶當時的情況，動物安靜在車上睡著，還把頭靠在他的腿上，看起來相當溫和。

診所人員先是檢查受凍的動物，起初還沒發現端倪，直到後來當地一名獵人確認，這其實是狼，已經1歲了。有專家表示，這頭狼被發現時血壓偏低，因此展現出較溫順的行為。

▲▼愛沙尼亞3名建築工人在工作時，發現有狗困在水壩，他們用毛巾裹著動物並放到汽車上，最後帶到鄰近的獸醫診所治療。然而，經過檢查後，才發現牠是大約1歲的公狼。（圖／翻攝自臉書／Eestimaa Loomakaitse Liit）

▲等待治療。

野生的狼獲救不久後，愛沙尼亞動物保護聯盟（EUPA）在臉書發布消息，他們支付醫療費用並告訴媒體，「對於這個故事的結果，我們感到非常高興，感謝所有的參與者，特別是拯救狼的人與醫師，他們並不害怕治療和培育野生動物。」

▲▼愛沙尼亞3名建築工人在工作時，發現有狗困在水壩，他們用毛巾裹著動物並放到汽車上，最後帶到鄰近的獸醫診所治療。然而，經過檢查後，才發現牠是大約1歲的公狼。（圖／翻攝自臉書／Eestimaa Loomakaitse Liit）

▲回復健康後，眼神也較犀利。

目前，狼已恢復健康，並重回原本的環境，有裝上GPS項圈讓研究人員做後續追蹤。BBC指出，愛沙尼亞是數百頭狼的家園，牠們通常習慣避開人類，去年，牠們也被選為該國的國家動物。

"SINDI JÕEST PÄÄSTETUD NOOR VÕSAVILLEM" Tänane hommik tõi Eestimaa Loomakaitse Liidule kõne, mida juba iga päev ei...

Eestimaa Loomakaitse Liit 發佈於 2019年2月21日 星期四

關鍵字： 愛沙尼亞暖新聞

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