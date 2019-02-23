沾到便便不敢說...老貓行動不便「坐砂盆旁低頭」：對不起把拔

▲小鬼是個非常溫柔又貼心的暖貓。（圖／網友牛十三授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

生老病死是每個生命必經的過程，卻也是毛家長們最不願意面對的事情。網友牛十三家中曾有隻溫柔貼心的愛貓「小鬼」，彼此相伴了16年，終究還是分別了。小鬼晚年的時候行動不太方便，曾有次屁屁不小心沾到便便卻不敢說，爸爸見狀不斷問牠怎麼了，但牠卻只是低著頭沉默，愧疚的模樣讓爸爸心疼偷偷拭淚。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

當天爸爸回家後，看見愛貓獨自坐在貓砂盆旁臉色凝重，把拔摸了摸牠的頭問牠怎麼了，但小鬼沒有任何回應，就只是低著頭不發一語。仔細查看後，才發現毛孩屁股沾到便便了，那時候小鬼身體已經漸漸變得虛弱，當爸爸幫牠清理的時候，牠也只是一臉抱歉默默地坐在一旁，這一幕讓爸爸心疼不已，偷偷轉到旁邊擦淚，「當時我只希望牠可以陪我們久一點。」

請繼續往下閱讀...

▲即使生病不舒服，小鬼依然處處為家人著想。

▲雖然愛貓已經去當小天使，但牠永遠都在爸媽心中。

即使身體再怎麼不好，小鬼依然是個貼心的孩子，老年的時候常常吃東西吃到吐，但牠卻總是強忍著，一步一步緩緩地走到貓砂盆邊嘔吐，深怕造成家人麻煩，所以從來不會弄髒家裡。另一隻喵妹妹一直都和小鬼感情很好，在姐姐晚年身體狀況不佳時，牠似乎也都知道，偶爾還會舔舔對方幫忙理毛，希望可以減緩姐姐的不適。

直到小鬼的「最後一天」，牠依然是那麼溫暖，回憶起當時，爸爸感動地說著，「那次過年，初一到初三我跑去台南，這期間牠也沒什麼狀況，而初三晚上我回到台北，牠睡在我和老婆中間，隔天早上起床沒多久，牠就在我們懷裡走了。」無論如何，都要等到最愛的家人，度過幸福的最後一刻。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲喵妹妹（左）體貼姐姐小鬼（右）身體不適，總是輕輕地幫牠理毛。

▲喵：謝謝把拔馬麻扶養我長大，下輩子還要當家人♥

▼更多精彩影音