絕種巨龜現蹤太平洋小島！列瀕危物種「消失112年」...急送育種中心繁殖

▲厄瓜多費爾南迪納島發現疑似絕種的巨龜，上次現蹤已經是112年前。（圖／翻攝自Facebook／GalapagosConservancy，下同）

國際中心／綜合報導

厄瓜多費爾南迪納島（Fernandina Island）日前發現一種疑似絕種的巨龜，學名Chelonoidis phantasticus，俗稱費爾南迪納巨龜（Fernandina Giant Tortoise）。調查人員指出，上次發現存活的案例已可追溯到1906年，儘管百年來曾找到疑似排遺和咀嚼痕跡，但近日卻是時隔112年後再現巨龜真面目，並有繁殖的可能。

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根據CNN報導，加拉巴戈斯國家公園（Galapagos National Park）和美國加拉巴戈斯保育協會（Galapagos Conservancy）組成巨龜復育計畫（GTRI），於17日進行聯合考察時，在厄瓜多費爾南迪納島上發現一隻成年雌性巨龜，牠的體型龐大、外殼光滑，頭部略呈粉紅色，經確認是已消失百年，被國際自然保育聯盟（IUCN）列為「極危及可能滅絕」的費爾南迪納巨龜，調查人員已將其帶到聖克魯斯島（Santa Cruz）巨龜育種中心，試圖進行復育。

加拉巴戈斯群島於1959年被訂為國家公園，1978年聯合國教科文組織將其列為世界遺產，而費爾南迪納巨龜是加拉巴戈斯群島原生的14種巨型龜類之一，其中大部分都是瀕危物種，調查人員指出，紀錄上顯示在過去2個世紀以來，陸龜持續死亡，無論是棲息地破壞導致食物缺乏，甚至是盜獵者為了從牠們身上取得油脂而殺害。

儘管目前只發現一隻巨龜，但調查人員也在附近發現同一物種陸龜的蹤跡和氣味，因此大大增加了繁殖的可能性。加拉巴戈斯國家公園主任魯埃達（Danny Rueda）表示，被認為滅絕的巨龜在百年後現形令人振奮，也鼓勵了組織尋找其他陸龜的動力，目標是能夠進行人工飼養的育種計畫，已恢復這些稀有生物。