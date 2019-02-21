紅牌喵「頭插大枝花」攬客人　無辜眼猛放電：進來坐呦..

▲喵星人頭上插朵鮮豔紅花，露出一臉楚楚可憐的表情趴在門口。（圖／翻攝自抖音用戶@小山胖的甜蜜時光）



寵物小組／綜合報導

「來呦～人客進來坐呦～」抖音用戶@小山胖的甜蜜時光有段可愛的影片最近在網上瘋傳，內容是這天飼主看到一棟古色古香的建築時，把愛貓小山胖抱在空中，讓畫面看起來是牠獨自趴在木梁上，並且還在頭上放了朵鮮豔的紅花，看起來像極了媽媽桑在門口攬客人，有網友看了甚至還打趣地幫貓咪取了藝名，名為「喵媚妹」。

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黃姓網友19日在臉書公開社團轉貼這段視頻，並以喵星人的口吻說道，「客倌進來坐，裡面還有更多紅牌呢～」透過畫面可以看到，美麗的貓咪頭上插朵鮮豔紅花，露出一臉楚楚可憐的表情趴在門口；只見牠雖然趴著動也沒動，但是棕色的眼珠子卻不時地轉動，看起來很認真的在「尋找客人」。

▲喵：來呦～人客進來坐呦～（圖／翻攝自抖音用戶@小山胖的甜蜜時光）



這段可愛又逗趣的影片分享不到一周，就湧入6千多個按讚數，數百人看完都在底下留言說，「這顏值、這架式根本是紅牌呀～」、「太妖豔了，受不了」、「在哪裡阿？好想進去坐坐XDD」、「好想抱緊處理」、「漂亮的媽媽桑」、「背景音樂搭得真好」、「哈哈哈實在太可愛了」、「好想帶出場」；不過也有人認為飼主這舉動很危險，「防護措施要做好！不然根本是在玩命」。

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