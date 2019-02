媽戒指掉進水槽縫！「超強隊友」巧手撈出...千萬名網友跪了

▲貓咪幫忙把戒指撈出排水孔。(圖/翻攝自推特@ginaawilsonn)

養貓千日用於一時!國外有名貓奴日前分享一段主子神救援的影片,一個月前她清洗2枚戒指時,不慎手滑掉入水槽縫隙,苦惱許久不敢輕舉妄動。直到愛貓Thrasher跑到洗手台,伸出小手往排水孔勾兩下,輕鬆將戒指撈出,神隊友般的救援讓千萬名網友看完全跪了!

推特用戶@ginaawilsonn分享這段影片並寫道,「1個月前,我把戒指拿下來用小夾子夾住,不小心掉入廁所的洗手台,我害怕亂動會讓它掉得更深,一直不敢輕舉妄動,沒想到我的貓竟然幫我拿出來!」畫面中,一隻長毛虎斑色的貓咪望著排水孔,伸出左手往裡面撥弄,不到10秒的時間就撈出一個小夾子,上面掛著2枚戒指,讓貓奴又驚又喜,而牠則是一臉淡定的彷彿在說,「這小事一樁,記得幫我開罐罐獎勵~」

影片分享出來短短2周已經累積1130萬的觀看次數、89萬名網友按愛心,許多人看完紛紛被貓咪的超強技能給驚艷,留言直呼「這隻貓咪太優秀了」、「超強的!請收下我的膝蓋」、「都是別人家的貓啦,我家的只會看排水孔...照鏡子」、「貓咪報恩的時候到了」、「哈哈哈養到好貓!」、「這隻可以借我嗎?」、「喵牌水電工」。

So a month ago I dropped a ring & a clip down my bathroom sink and I’ve been scared to try to save it because I was scared it would just drop farther down but look at my cat being the fucking GOAT pic.twitter.com/A9TGLwnofV