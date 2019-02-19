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媽戒指掉進水槽縫！「超強隊友」巧手撈出...千萬名網友跪了

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▲▼媽戒指掉進水槽縫！「超強隊友」巧手撈出...千萬網友跪了。（圖／翻攝自推特：ginaawilsonn）

▲貓咪幫忙把戒指撈出排水孔。（圖／翻攝自推特＠ginaawilsonn）

寵物小組／綜合報導

養貓千日用於一時！國外有名貓奴日前分享一段主子神救援的影片，一個月前她清洗2枚戒指時，不慎手滑掉入水槽縫隙，苦惱許久不敢輕舉妄動。直到愛貓Thrasher跑到洗手台，伸出小手往排水孔勾兩下，輕鬆將戒指撈出，神隊友般的救援讓千萬名網友看完全跪了！

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推特用戶＠ginaawilsonn分享這段影片並寫道，「1個月前，我把戒指拿下來用小夾子夾住，不小心掉入廁所的洗手台，我害怕亂動會讓它掉得更深，一直不敢輕舉妄動，沒想到我的貓竟然幫我拿出來！」畫面中，一隻長毛虎斑色的貓咪望著排水孔，伸出左手往裡面撥弄，不到10秒的時間就撈出一個小夾子，上面掛著2枚戒指，讓貓奴又驚又喜，而牠則是一臉淡定的彷彿在說，「這小事一樁，記得幫我開罐罐獎勵～」

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

影片分享出來短短2周已經累積1130萬的觀看次數、89萬名網友按愛心，許多人看完紛紛被貓咪的超強技能給驚艷，留言直呼「這隻貓咪太優秀了」、「超強的！請收下我的膝蓋」、「都是別人家的貓啦，我家的只會看排水孔...照鏡子」、「貓咪報恩的時候到了」、「哈哈哈養到好貓！」、「這隻可以借我嗎？」、「喵牌水電工」。

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關鍵字： 貓咪戒指隊友水槽

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