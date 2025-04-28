高雄公園遛狗被亂餵3個巧克力　阿伯嗆「死了就死了」

▲高雄阿伯公園亂餵狗吃巧克力，飼主公開發文指控，並記錄下過程。（圖／翻攝自飼主臉書）



實習記者陳安榆／綜合報導

高雄市三民區飼主去公園遛狗，愛犬竟被一名男子餵食3個巧克力，她氣得與對方對峙，該男子則表示「看牠可愛才餵」、「死了就死了」，飼主於是報警。《ETtoday寵物雲》向高雄市動物保護處了解到，狗狗狀況仍需再觀察，此舉依照《動物保護法》第30條可處新台幣1萬5千元以上7萬5千元以下罰鍰。

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▲高雄阿伯公園亂餵狗吃巧克力，飼主公開發文指控。（圖／翻攝自飼主臉書）



▲飼主氣得報警。（圖／翻攝自飼主臉書）

飼主在臉書上發文指控，家中飼養著一隻傑克羅素梗「肉絲」，兒子27日帶狗去公園散步，並將狗狗暫時拴在板凳上稍作休息，沒想到一名陌生男子突然靠近肉絲，還餵食牠3顆巧克力。飼主兒子眼見阻止多次無效，急忙跑回家中和媽媽說，得知此事的家長立即前往對質，不料該男口氣極差，說是看狗狗可愛才餵食，並說「死了就死了」，甚至作勢有毆打的舉動，飼主氣得報警處理。飼主在貼文中提到，警察來之後，對方表示自己有重度精神障礙手冊，接著便要向他們道歉。

▲飼主馬上帶狗狗前往獸醫院檢查。（圖／翻攝自飼主臉書）



▲催吐、洗胃後，狗狗的活動力還不錯。（圖／翻攝自飼主臉書）

高雄動保處表示，28日上午已經接獲警方通報並移案調查，需要請雙方當事人到案做訪談紀錄，才能夠進一步的了解更多狀況。巧克力中含有咖啡因與可可鹼，對狗狗來說是有害的物質，被餵食的狗狗送醫後立即接受催吐、洗胃，目前活動力還不錯，健康狀況還須進一步的觀察。

高雄市動保處表示，疑似餵食的舉動仍可能觸法，根據《動物保護法》第6條，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，違反上述則依第30條處以罰鍰。