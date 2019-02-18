餅乾意外釣出「9kg巨無霸金魚」！暖男不捨放生：希望孩子也能遇見

▲ 男子安德森（Hunter Anderson）意外釣出一隻約20磅（約9公斤）的「巨無霸金魚」。

國際中心／綜合報導

美國肯塔基州（Kentucky）日前有一名釣具店員工安德森（Hunter Anderson），相約女友於假日一起出門釣魚時，沒想到卻意外釣到一尾約20磅（約9公斤）的「巨無霸金魚」，讓他興奮地尖叫和跳躍。值得一提的是，安德森最後決定放生這條難得的大魚，並期待未來自己的孩子也能與牠再次相遇。

根據Fox News報導，這件事發生在16日，安德森和女友一起來到丹維爾（Danville）一處湖邊釣魚，據稱池裡經常出現大型錦鯉和金魚，由於當時沒有誘餌，安德森直接用餅乾當作魚餌，並估計會有大魚來跟小魚們搶食。令人驚訝的是，果然如安德森所料，他突然遇上一尾「此生遇到最難纏的魚」，但興奮的他努力與這條「永不放棄」的大魚纏鬥，並成功將牠釣上岸。

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當時安德森妹妹看到後，決定在臉書上分享哥哥與大魚的合照，「你目睹的不是國家地理頻道！也不是盜圖或修過的照片，這是我的哥哥」。值得一提的是，安德森也決定分享這項快樂，放生這條「巨無霸金魚」，以待未來自己的孩子也能再次戰勝牠，好好享受這份快感。

不過，許多網友看到這項消息後，紛紛在留言區爭論到底是不是金魚，有一方認為，「這只是一條鯉魚或錦鯉」、「這不是金魚」、「我差點以為是金魚了，有夠像」；不過也有支持金魚論的網友認為，「我比較喜歡金魚的故事」、「我不管，我要叫牠金魚」、「我養了一隻金魚將近10年，體型也開始慢慢變大，或許牠正在邁向成為坦克之路」、「說不定是湖裡有甚麼變大的秘密」、「先別說這個，餅乾交出來先」。