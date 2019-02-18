老婆開恩准他養狗…男子激動山崩式大爆哭　「結婚都沒哭這麼慘」

▲托比是一隻被棄養的狗，要是沒人幫忙，可能早就淪為狗肉。（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

寵物小組／綜合報導

對於安（Ann Hoang）的老公來說，這應該是有史以來最棒的情人節禮物了！一隻韓國狗狗托比（Toby）被主人丟在收容機構「Band For Animal」，這個冬天特別冷，收容所沒有多餘的空間可以提供給牠，托比就來到了安的家。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

原本安家裡就養了一隻狗，她提供的是狗中途協助，避免牠淪為韓國狗肉市場的犧牲品，等到身體狀況穩定了就送往美國找新家，托比一開始情緒並不穩定，牠很膽小，只會躲在家裡角落。

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▲每天都要黏在一起，已經分不開。



但等到托比習慣環境之後，終於順利接收到安夫妻的愛與包容，特別是來自男主人的，他們立刻成為彼此最好的朋友，一人一狗每天都玩在一起，明明才相處一星期，但安發現她的先生已經離不開托比了，決定為他準備一份驚喜。

安串通了收容所志工，請他們假裝有潛在認養者想認養托比，卻在按了門鈴之後交給先生一張卡片，寫著恭喜他可以保留托比，那個當下、安的先生哭得天崩地裂，安說「我從沒見過他那麼感動，托比找到牠的家了，那就是我們的家。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲安的先生和托比是彼此最好的朋友。