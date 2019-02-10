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陌生人偷門口包裹遭顧家狗狂追　主人開箱笑歪：小偷看到會傻眼

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（圖／翻攝自Facebook／Whitney King Cahoon）

▲Zero是一個負責任的看家狗，連小偷拿走門口的小包裹，都被牠狂追。（圖／翻攝自Facebook／Whitney King Cahoon）

寵物小組／綜合報導

狗狗天性充滿正義感，只要是他認定的「家」，就會拚盡全力去守護，誰都不能從牠們的眼前拿走任何一樣東西，即使那只是一個小包裹。Zero是一隻9歲的拉布拉多犬，和主人一起住在美國猶他州，最近牠就完美示範何謂「看家狗」的本領。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

就在上個周末，一名男子偷偷溜進Zero家的門廊，趁著沒有人看到的時候，他抓住一個門口的包裹逃跑，接著就跳上一台接應他的汽車，準備溜之大吉，卻沒想到就在這時Zero突然冒出來狂吠，還緊追著他不放。

（圖／翻攝自Facebook／Whitney King Cahoon）

▲小偷得手包裹後，卻冷不防被突然衝出來的看家狗狂追。

小偷顯然嚇了一跳，無奈地把剛得手的包裹丟回院子裡跑掉了，Zero的叫聲引來女主人Whitney King Cahoon的注意，趕緊撿回包裹，不過等她打開，才發現Zero誓死捍衛的，其實只是一個售價約120元台幣的電燈開關。

幸好小偷並不知道自己偷竊的是什麼東西，不過這段小插曲讓Whitney笑歪，「我沒想到Zero會去追那個小偷，我們為牠感到驕傲，因為牠贏了！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

 

關鍵字： 北美要聞拉布拉多猶他州看家狗小偷

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哈士奇尊嚴盡失　被小狗當坐墊無奈眼神死

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