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極凍天棄養…牠連籠子被埋雪中　路人心急猛挖以為死掉了

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（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

▲路人在路上看到這個籠子，簡直快嚇死。（圖／翻攝自Facebook／The Dodo，下同）

寵物小組／綜合報導

美國最近各處都遭到超強極地渦旋襲擊，部分地區降到零下50度的極地氣候，這種天氣人類還可以躲在房子裡避難，都快覺得受不了了，竟然有人選在這種天氣棄養貓咪，完全沒有要給小生命活路……（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

事件發生在美國伊利諾州，唐諾（Donald Czyzyk）在動物收容中心「Happy Tails Humane Society」工作，這天他在路上發現了奇怪的東西，在收容中心的車道入口附近，有一個半埋在雪地裡的紅色塑膠籠子，看起來完全被冰雪包住，令他非常擔心，該不會是有人把小動物棄養在收容所門口。

（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

▲小貓連同整個籠子被帶到收容所，幸好還活著。

隨後唐諾走近籠子，在裡面看到一隻耳朵，有一隻動物幾乎被埋在雪哩，他立刻用力挖開白雪，擔心裡面的生物會被雪凍死或窒息，接著他看到了！那是一隻小灰貓，全身溼透，但還活著！

唐諾不知道貓咪到底在裡面被困了多久，但非常幸運就在收容所門口遇上了救星，牠被取名叫「Winter」，受到完善照顧後恢復了活力，是一隻非常外向、個性很好的貓咪，也很快找到願意收養牠的新家，現在Winter溫暖、吃得飽飽、過得舒適，再也不用擔心牠是否被愛。

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（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

▲誰也沒想到，被雪塞滿的籠子裡，竟然有這麼一隻小可愛。

關鍵字： 北美要聞極地渦旋極端氣候棄養北美要聞

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給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

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