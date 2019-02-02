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冰湖冒出奇怪小黑點　送貨員看清是什麼後…秒脫光跳進碎冰

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（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

▲路過的送貨員看到這個奇怪黑點，立刻想也不想就跳下湖救援。（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

寵物小組／綜合報導

當時正是聖誕節前夕，美國UPS快遞公司的快遞員萊恩（Ryan Arens）外出送貨時，在蒙大拿州的波茲曼（Bozeman）、他日常送貨的路線撞見驚人畫面，那是一個池塘，被冬天的低溫結成了冰，但中間沒有結冰的部分，卻浮著一個小黑點。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

萊恩一開始只是好奇，不顧還有堆積如山的貨物要送，下車想看清那是什麼，接著他就發現，那是一隻狗！萊恩說「我有養狗，我知道那種天氣，狗不可能在那裡游泳。」接著萊恩聽到狗狗攀扶著冰塊邊緣，正在大叫。

（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

▲狗狗上岸後，終於回到溫暖的家裡。

旁邊圍了很多人，一個男子划著船準備靠近救援，但萊恩想幫忙，他立刻脫掉全身的衣服，毫不猶豫跳進結冰的湖裡，游到狗狗身邊抓住牠的項圈拉上岸，一名路人拿了毯子給他，萊恩卻披在狗狗身上，後來也順利找到狗狗的主人，原來牠是看到湖上的鴨子，貪玩卻不小心墜湖，差點丟了小命。

萊恩成了救狗的大英雄，卻謙虛的說「再來一次，我還是會跳下湖救牠，因為我愛狗狗。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

▲萊恩英勇跳下冰湖救狗，變成大英雄。

關鍵字： 北美要聞救援UPS快遞送貨狗狗

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