憤怒乘客趕盲女下車「你的導盲犬是假的」　沒常識理由讓她大傻眼

▲無知的路人堅持導盲犬都是黃色的，大罵梅根是騙子。（圖／翻攝自Facebook／Megan Taylor）

寵物小組／綜合報導

導盲犬被稱為「走在左邊的天使」，總是走在視障者左邊，做他們的眼睛，引導他們避開危險，但英國卻發生離譜的趕盲人下公車事件，該位盲人被告知的理由非常愚蠢「沒有導盲犬是黑的，你那隻是假的。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

22歲的梅根（Megan Taylor）和她的黑色拉布拉多導盲犬羅莉（Rowley）一如往常地用公車通勤，但這天發生和往常不同的事情，有個不知名的女路人直走向她，對她說「公車上怎麼會有狗，把牠趕下車！」梅根試著跟這名路人解釋那是她的導盲犬，但卻被回罵是騙子，因為「所有導盲犬都是黃色的拉布拉多，沒有黑的。」

▲無辜的羅莉因為是黑色的，和主人一起被趕下車。



這名婦女持續跳針，堅持她和她的「假導盲犬」都必須下車，公車上的其他乘客看起來也沒有要加入戰局的意思，梅根於是決定不繼續和這個無知婦女理論，逕行下車，但她事後表示，自己15歲時因頭部受傷引發偶發性失明，羅莉一直是她稱職的幫手，但經過這次不愉快的經驗，她對於下次能否再搭公車暫時有點疑慮。

梅根沮喪表示，之前她曾因心臟問題在街上失去意識，卻被誤認是喝醉酒，幸好羅莉協助她的生活起居，如果她再次發生狀況，牠還會呼叫救援，最後梅根表示，她相信這次經歷應只是個案，多數人還是很善良。

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▲導盲犬羅莉是梅根的生活好幫手。