ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

憤怒乘客趕盲女下車「你的導盲犬是假的」　沒常識理由讓她大傻眼

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

（圖／翻攝自Facebook／Megan Taylor）

▲無知的路人堅持導盲犬都是黃色的，大罵梅根是騙子。（圖／翻攝自Facebook／Megan Taylor）

寵物小組／綜合報導

導盲犬被稱為「走在左邊的天使」，總是走在視障者左邊，做他們的眼睛，引導他們避開危險，但英國卻發生離譜的趕盲人下公車事件，該位盲人被告知的理由非常愚蠢「沒有導盲犬是黑的，你那隻是假的。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

22歲的梅根（Megan Taylor）和她的黑色拉布拉多導盲犬羅莉（Rowley）一如往常地用公車通勤，但這天發生和往常不同的事情，有個不知名的女路人直走向她，對她說「公車上怎麼會有狗，把牠趕下車！」梅根試著跟這名路人解釋那是她的導盲犬，但卻被回罵是騙子，因為「所有導盲犬都是黃色的拉布拉多，沒有黑的。」

（圖／翻攝自Facebook／Megan Taylor）

▲無辜的羅莉因為是黑色的，和主人一起被趕下車。

這名婦女持續跳針，堅持她和她的「假導盲犬」都必須下車，公車上的其他乘客看起來也沒有要加入戰局的意思，梅根於是決定不繼續和這個無知婦女理論，逕行下車，但她事後表示，自己15歲時因頭部受傷引發偶發性失明，羅莉一直是她稱職的幫手，但經過這次不愉快的經驗，她對於下次能否再搭公車暫時有點疑慮。

梅根沮喪表示，之前她曾因心臟問題在街上失去意識，卻被誤認是喝醉酒，幸好羅莉協助她的生活起居，如果她再次發生狀況，牠還會呼叫救援，最後梅根表示，她相信這次經歷應只是個案，多數人還是很善良。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

（圖／翻攝自Facebook／Megan Taylor）

▲導盲犬羅莉是梅根的生活好幫手。

關鍵字： 英國導盲犬盲人公車

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

拍全家福中還沒說可以動！　柴媽一個眼神小柴立刻坐好

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

重逢失蹤7個月的愛貓　小男孩淚如雨下…貼心喵為他舔..

母牛在高速公路搏命跳車　警苦追1小時…擒拿歸案才知..

老闆趁獨處偷襲臀…她大驚叫出聲　出手相救的竟是一隻..

不忍浪浪寒冬中發抖…好心女解圍巾帥氣幫蓋被　網：背..

起床迎接清新早晨　男望後院瞬間傻眼「我家泳池抓到一..

才開春就丟狗！盲汪穿雪人毛衣遭棄空屋　差點被跨年煙..

俠男攔截可疑貨車救下400汪　等等！裡面怎麼有隻我..

哈利波特迷訓練成功…對汪索命「阿哇呾喀呾啦」　魔法..

勇敢吉娃娃衝向燒成火球的車　只為救出主人全家　下一..

強颱來襲！老爺爺什麼財物都沒帶走　把愛貓包好…緊緊..

沒白養！媽寶柴機場熱情迎接　飛撲討抱抱：好想泥～

小萌柴學下台階卻下巴著地　「屁屁朝上」滑行一臉懵爬..

喵皇爬媽祖頭頂...拔走頭套！ 網勸保重：夢到要被..

只愛新玩具...「哥控」汪妹求關注 不爽被冷落狂叫..

吃貨汪進超商叼了東西就溜 ! 網友讚專業：一定是「..

「長脖汪」2樓探頭迎接奴才　網壞笑：有點毛毛的XD

南非野放小海豹回媽媽身邊　牠游回來討抱抱：捨不得你..

貓咪激戰毛茸茸「遙控大蜘蛛」　豆漿：敢惹老娘？我看..

戲精喵皇「詐騙慣犯」出招　 睜無辜大眼看媽：吃飯飯..

狂洗LINE照片提醒老媽餵狗！ 最後「越放越大」狗..

憤怒乘客趕盲女下車「你的導盲犬是假的」　沒常識理由..

聰明阿金靈活舌「15秒開鎖」！開心用腳踹門：簡單啦..

我要吃肉肉！「 小餓魔」闖廚房狂喵催飯　媽：好像永..

囂張偷狗集團鐵圈伸進民宅　主人親眼目睹愛犬被拖走…..

專業搶鏡！心機汪拍照強壓柴姐遮眼　對鏡頭吐舌燦笑：..

麻將3缺一阿金上場！　牠吐舌燦笑：自己的肉肉自己賺..

爸見柴暈倒草叢「淚水打轉」　結局讓他崩潰：還我眼淚..

想輕生遇「鐵鍊汪討吃」轉念　她把毛孩當活著動力卻遭..

錢嫂柴咬錢包買雞腿　遇到同好「嗷嗷叫」：你也哈這味

逃跑讓牠更想咬　「蹲下撿東西」惡狗超怕！　

AIT政治組長臉書力挺趙怡翔：Vincent你要堅..

憤怒乘客趕盲女下車「你的導盲犬是假的」　沒常識理由..

聰明阿金靈活舌「15秒開鎖」！開心用腳踹門：簡單啦..

比基尼北半球炸出！「爆乳版陳意涵」晃昏網友　激似本..

快訊／高雄林園化工廠深夜氣體外洩失火　39名警消衝..

時尚保溫瓶公司年賺30億　限量、鮮豔讓顧客搶翻天

孟美岐「整場演唱會都沒穿鞋」　原因曝光…粉絲心疼哭..

外婆的「同居阿公」惹禍！堆高機貨叉載兜風　女童跌落..

李榮浩搭高鐵遺失iPad！　深夜急PO文…求拾獲者..

穆熙妍與何穗的閨蜜雪地之旅　北海道最美旅館「坐忘林..

寵物動物熱門新聞

骷顱狗蛻變燦笑汪　惹哭45萬網..

強颱來襲！老爺爺沒帶財物緊抱愛..

軍官報復被狗追　繩綁曝曬7小時

神壇夫婦想領養貓　獸醫機警攔截

吉娃娃衝向火球車　只為救主人全..

爸見柴暈倒快哭了　結局超崩潰

家傳怪聲　竟是「保育類嬌客」入..

洗香香=談戀愛　美短啾美容師1..

偷餵浪浪被發現　主子炸毛成松鼠

媽媽要讓我死掉！牠被收編仍活在..

獸醫傳橘妹照！一坨地毯生無可戀

2019第2起路殺案！石虎睜眼..

狗狗遭棄「餓到家具咬成木屑」死..

「蹲下撿東西」惡狗超怕！　

讀者迴響

熱門新聞

骷顱狗蛻變燦笑汪　惹哭45萬網..

強颱來襲！老爺爺沒帶財物緊抱愛..

軍官報復被狗追　繩綁曝曬7小時

神壇夫婦想領養貓　獸醫機警攔截

吉娃娃衝向火球車　只為救主人全..

爸見柴暈倒快哭了　結局超崩潰

家傳怪聲　竟是「保育類嬌客」入..

洗香香=談戀愛　美短啾美容師1..

偷餵浪浪被發現　主子炸毛成松鼠

媽媽要讓我死掉！牠被收編仍活在..

獸醫傳橘妹照！一坨地毯生無可戀

2019第2起路殺案！石虎睜眼..

狗狗遭棄「餓到家具咬成木屑」死..

「蹲下撿東西」惡狗超怕！　

主人親眼目睹愛犬被拖走　當羊肉..

最新影片

更多

沒白養！媽寶柴機場熱情迎接　飛撲討抱抱：好想泥～

小萌柴學下台階卻下巴著地　「屁屁朝上」滑行一臉懵爬起

喵皇爬媽祖頭頂...拔走頭套！ 網勸保重：夢到要被打屁股

只愛新玩具...「哥控」汪妹求關注 不爽被冷落狂叫：葛格理我啦

吃貨汪進超商叼了東西就溜 ! 網友讚專業：一定是「罐」犯

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面