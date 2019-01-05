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母牛在高速公路搏命跳車　警苦追1小時…擒拿歸案才知感人原因

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（圖／翻攝自Facebook／Skylands Animal Sanctuary And Rescue）

▲一頭母牛在美國高速公路上搏命跳車，警察追了一小時才終於逮到。（圖／翻攝自Facebook／Skylands Animal Sanctuary And Rescue）

寵物小組／綜合報導

母性是跨越世界上一切障礙的強大力量，你難以想像的是，一個母親為了讓自己的寶寶健康平安，會逼出怎樣的奇蹟，而這個奇蹟最近就發生在美國紐澤西州的高速公路上。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

上周四凌晨2點左右，一輛卡車正在公路上奔馳，載著要被屠宰的乳牛，往帕特森屠宰場飛速前進，但其中一隻母牛並不甘於命運的安排，牠突然從卡車的第二層跳下，接著墜落到路面上，還站起來狂奔，公路警察在一個小時的追逐後才逮到牠。

（圖／翻攝自Facebook／Skylands Animal Sanctuary And Rescue）

▲終於逮到這隻母牛，這才發現牠懷孕了。

之後經過檢查，發現這隻母牛懷孕9個月了，抓到牠的警察認為牠可能是為了救自己的寶寶，決定從絕路中闖出生路，幸好牠成功了！後來牠被送到Skylands收容所，並被命名為Brianna，以感謝逮到牠的警察。

故事還沒結束，到了安全的地方之後沒多久，Brianna就生下了一頭小牛，取名叫Winter，母子平安又健康！Skylands收容所在臉書上分享了這個故事，並保證奇蹟的乳牛母子將會在Skylands繼續過著由媽媽Brianna奮力爭取的美好生活。

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（圖／翻攝自Facebook／Skylands Animal Sanctuary And Rescue）

▲生下奇蹟小牛的感人瞬間。

（圖／翻攝自Facebook／Skylands Animal Sanctuary And Rescue）

▲現在母子倆在牧場過著快樂生活。

關鍵字： 北美要聞乳牛逃亡高速公路屠宰場

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