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重逢失蹤7個月的愛貓　小男孩淚如雨下…貼心喵為他舔去傷痛

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（圖／翻攝自Facebook／LADbible）

▲走失多時的小貓回家之後，和小主人感人重逢。（圖／翻攝自Facebook／LADbible）

寵物小組／綜合報導

相較於狗狗的一叫就來特性，貓咪個性比較內斂，需要一段時間才能和人類親近，也因為如此，貓咪走失尋獲的難度比狗狗走失高多了，就在最近，有個小男孩驚喜和走丟多時的貓咪重逢，當下他立刻抱住貓咪，畫面令人動容。

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平安夜總有驚喜，而對於這個住在挪威的小男孩Daniel來說，驚喜就是重新見到了以為再也不會回家的貓咪Plumbo，臉書專頁「LADbible」上傳了這段感人重逢，當Daniel下課回到家，看向客廳突然發出驚喜尖叫，接著就抱起Plumbo，原來牠當時已經失蹤了7個月。

（圖／翻攝自Facebook／LADbible）

▲感動的小主人淚如雨下。

Daniel一邊緊緊擁住Plumbo，一邊不停感動地說著，「你回來了……我好想你……」而Plumbo也馬上就認出了好久不見的小主人，就在小主人開心的淚水流下來時，Plumbo還把他的眼淚舔去，就像在說「不要哭了，我回來了～」

這段影片引爆網友點閱，除了驚嘆貓咪走丟這麼久還能平安無事回到家之外，也稱讚小主人一定是非常用心在尋找Plumbo，才會瞬間爆出這麼深刻的淚水。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

 

關鍵字： LADbible走失貓咪

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