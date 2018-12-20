貪吃浣熊卡頭　獸醫開罐瞬間超緊張…看到牠的臉就噴笑惹

▲浣熊被人發現頭卡進濃湯罐頭裡動彈不得。（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

寵物小組／綜合報導

浣熊是一種天生就擁有憨萌長相的生物，光是看著牠們傻傻呆呆的樣子，就讓人覺得很好笑，美國佛羅里達州有隻浣熊就因為天然呆的覓食行為，被獸醫記錄下搞笑的卡頭畫面。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

就在11月間，佛羅里達州的北邁爾斯堡地區（North Fort Myers）有一隻野生浣熊在發現這個罐頭的瞬間，可能以為牠中樂透了，因為這個濃湯罐頭裡面還剩餘一些渣渣，浣熊急切地想要舔到裡面香噴噴的東西，毫不猶豫地把頭伸進去，然後就卡住了！

▲獸醫們七手八腳，用開罐器幫助這隻浣熊脫困。



就在這個當下，非常幸運的是當地人發現了牠，還好心帶牠到野生動物醫院尋求獸醫的幫助，獸醫Robin Bast先是小心翼翼地把罐頭底部打開，讓這隻糊塗浣熊呼吸，然後為牠進行鎮靜，以防從牠的頭把罐頭拉出來時受傷，接著就完美摘除這個討人厭的東西。

好笑的是，當獸醫用開罐器打開，只見這隻浣熊一臉憨萌地望向他，讓他不禁笑了出來，拍下這張「開罐瞬間」，也幸好罐頭並沒有割傷牠的脖子。獸醫表示，他們經常收治被垃圾汙染的動物，動物頭上卡著罐子很常見，還有翅膀被塑膠纏住的鳥類等等。

這隻浣熊恢復清醒的隔天就被釋放回野外，但獸醫提醒，小動物會透過翻找垃圾覓食，請確保罐子的蓋子關好，以免下次再發生、沒來得及救援的話，這種垃圾會奪走牠們的小命。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲獸醫打開罐頭，看到浣熊表情時忍不住笑了。經過觀察，罐頭浣熊隔天就活跳跳被野放。