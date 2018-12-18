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恐怖示範…消防員教如何擺脫巨蟒　自己被勒到爆青筋小朋友全傻眼

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（圖／翻攝自YouTube／Viral Press）

▲明明是在教怎麼擺脫蟒蛇，消防員卻差點被蟒蛇勒死。 （圖／翻攝自YouTube／Viral Press）

寵物小組／綜合報導

一般人的心目中，蛇絕對不是討人喜歡的生物，滑溜滑溜又可怕的觸感，都讓人想到就怕，泰國曼谷有消防員示範如何掙脫蟒蛇纏繞，自己卻被勒到紅了臉，差點就變成「示範如何被蛇勒死」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

40歲的消防員Khun Apichet和同事來到小學，帶著一條5米長的巨蟒，今天要教小朋友的是「遇到蟒蛇纏繞到身上時，該如何脫困？」當他敬業地把蟒蛇放在身上，而他的同事正開始講解時，那畫面真的是有點可怕。

正當他的同事實況解說「蛇想要吃掉這個人的時候，牠們就會像這樣纏繞上去，不過這隻蛇已經很老、而且被馴服了，所以不用擔心。」同時間，蟒蛇卻不停地往Khun Apichet的頭上捆捲，他被逼得用手護住頭，另一隻手緊捏住蛇頭。

只見蟒蛇越纏越緊，埋住了他的臉，只能看出他的頭皮都脹成紅色、甚至爆出青筋，底下小朋友看傻了眼，最後甚至笑了出來，逼得他同事停下講解，趕緊來幫助他脫困。而這段示範畫面曝光，差點畫風走歪變成「示範如何被蛇勒死」，也著實讓小朋友們上了驚悚的一課。

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關鍵字： 泰國曼谷蟒蛇爬蟲類

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