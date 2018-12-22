阿嬤養的巨大基！比黃金還大隻　走路狂晃巨臀療癒程度加倍加

▲超巨型尺寸的諾亞，就連成年男子要抱牠都顯得很費勁。（圖／翻攝自IG／noahthechubbycorgi）

寵物小組／綜合報導

寵物界明星更替迅速，才剛流行過紅貴賓、黃金獵犬、法鬥，現在當紅的狗界興寵兒則是柯基犬，一般人對柯基的印象就是中型犬、渾圓的屁股魅力十足，不過最近卻有一隻走紅的柯基，巨無霸身材卻依然萌度破表。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

這隻巨型柯基跟主人一起住在美國，牠名叫諾亞（Noah），第一眼見到牠，一般人都會嚇到不敢相信，這是柯基？怎麼比黃金獵犬還大隻？原來諾亞體重重達27公斤，是一般柯基的兩到三倍重，也讓牠成為世界最巨柯基，主人抱著牠看起來非常費勁的樣子，超壯觀！

▲大隻歸大隻，該撒嬌的時候還是很用力的。



巨大尺寸讓人非常好奇諾亞的血統，根據基因檢測的結果顯示，除了柯基血統之外，牠的確有著澳洲牧羊犬、混種鬥牛梗的基因，而即使體重比黃金獵犬等大型狗還重，諾亞卻保有柯基的招牌特色，那就是渾圓的屁屁，走在路上，一邊抖動屁股，根本是會讓柯基粉大呼療癒度加倍加的畫面。

堪稱是阿嬤養的諾亞，主人在去年為牠創的IG帳號，已經吸引了兩萬粉絲追蹤，可見牠的高人氣。

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▲跟其他柯基站在一起，更能看出牠的不凡身材。

▲諾亞的主人還會幫牠拍攝沙龍美照。