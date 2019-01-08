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起床迎接清新早晨　男望後院瞬間傻眼「我家泳池抓到一匹馬…」

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（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

▲這幅畫面讓屋主非常傻眼，趕緊通報RSPCA救援。（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

寵物小組／綜合報導

12月31日是許多人準備除舊布新，許新年新希望的時候，然而對於這隻卡在游泳池的馬，或這個倒楣屋主來說，用這種方式來迎接新的一年，應該會是此生最令他們難忘的一次。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

就在2018年的最後一個清晨，一名住在英國肯特郡的男子才剛起床開始他的早晨日常生活，興致勃勃準備迎接跨年的到來，但當他望向窗外，看到的不是鳥鳴花香的後院，而是一隻馬在他家游泳池裡面。

這真是令人最傻眼的一刻，那隻馬還活著，試圖逃出滿水的泳池，但卻不停的在水池底部滑倒，這名屋主很擔心牠是否整夜都呈現這個狀態，趕緊打電話給救援團體RSPCA求助，當專家到場救援時，也對於他們目睹的畫面感到非常震驚，「牠顯然非常冷，水深只有一米左右，但牠無法自己離開，我擔心牠會失溫。」

（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

▲終於找到方式把牠救出來！

但當下RSPCA專家並沒有適合的設備救出這匹馬，立刻再聯繫當地的消防人員，他們到場將牠用繫帶固定，再用起重機慢慢將牠從泳池吊到草地上，SAFE！幸好經過檢查，除了腳部的輕微擦傷之外並沒有大礙，這匹馬被用殘奧游泳冠軍Ellie Simmonds的名字命名為艾莉。

現在艾莉恢復良好，判斷牠今年大約4歲，雖然掃到晶片，但並沒有登記資料，也沒有人出面認領，之後等牠完全恢復，RSPCA就會著手為牠找新家，牠的2019年雖有個驚險的開始，期待在不久的將來找到幸福。

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（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

▲消防人員花了九牛二虎之力，才終於把這匹迷路的馬吊上來。

（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

▲這匹馬的晶片並沒有登記主人，將開放民眾認養。

關鍵字： 英國RSPCA救援消防隊

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