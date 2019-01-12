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勇敢吉娃娃衝向燒成火球的車　只為救出主人全家　下一秒…轟！

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（圖／翻攝自GoFundMe網站）

▲Coco是全家人最疼愛的小寶貝，而牠也用生命報答他們。（圖／翻攝自GoFundMe網站）

寵物小組／綜合報導

狗狗是真心對待人類的，在發生危難時，牠們滿心惦記的只有主人的安危，連自己的性命都不放在眼裡，即使牠只是一隻好小好小的吉娃娃……，而這就是Coco所做的事情。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

遺憾的事件發生在蘇格蘭，當時Dan和Cara Farrant夫妻帶著4個孩子，正在他們的露營車裡進行跨年的公路旅行，車子引擎卻突然冒出濃煙，身為爸爸的Dan趕緊疏散分別5至9歲的3個兒子，卻無法救出太太和3歲女兒，因為她們卡在乘客座位上出不來。

以為自己完蛋了的絕望Cara將他們家的寵物、吉娃娃Coco扔出窗外，希望至少能讓小生命安全，不久後母女倆也相繼掙脫困境，順利逃出冒煙的車子，但就在此刻，Coco以為女主人還困在車裡，明明已經安全了的牠，卻狂奔回正開始燃燒的車上，接著，轟然一聲，車子爆炸了。

（圖／翻攝自GoFundMe網站）

▲小小的Coco為了救主人，奮不顧身衝進著火的車子。

Dan目擊車輛爆炸的瞬間，當她轉過身看、火焰炸飛了擋風玻璃，當時他以為妻女都還在車上，發出慘痛的哀叫聲，那是他此生最感到傷痛的幾秒鐘，接著全家人看見彼此才意識到他們沒事，直到消防員趕到滅火，才發現Coco小小的屍體就在前座，原本女主人所在的位置。

Cara事後傷心表示，「我的孩子們正在遭受苦難和噩夢。因為我們的車子在他們面前爆炸，裡面有他們心愛的狗，我真希望牠沒有回來救我們。」但願時間能平撫一切，而Coco勇敢的小身影會永留在全家人心中。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

（圖／翻攝自GoFundMe網站）

▲車子發生爆炸時，Coco還在車子裡。

關鍵字： 吉娃娃英國蘇格蘭護主

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