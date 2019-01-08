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老闆趁獨處偷襲臀…她大驚叫出聲　出手相救的竟是一隻狗

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（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲女網友PO文訴說自己慘遭老闆性騷，卻意外地被一隻狗搭救的奇怪狀況。（圖／取自免費圖庫unsplash）

寵物小組／綜合報導

職場上司與下屬的地位不平等，主管握有加薪升遷大權，也因此發生性騷擾事件時，常讓受害者很難開口上報，最近美國媒體有網友投書，訴說自己被老闆騷擾，幸好因為一隻狗出手相救，順利脫身。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

根據網路媒體「Bored Panda」報導，一名女網友勇敢投書說出自己的經驗，她和父親到一名剛離異的年長男子家修理廚房，因對方家裡需要人手，她便到他家幫忙一些諸如遛狗、開車等家中雜事，她說自己對老闆的第一印象是非常有禮貌的紳士，對大人小孩都很客氣。

（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲女網友老闆養的卡斯羅犬，竟為了保護受害者對主人咆哮。

前一兩次上班時，女網友和老闆的相處還算正常，後來有次她正在沙發上綁鞋帶，老闆養的卡斯羅犬正躺在她的腳邊，突然感覺到有人從後方摸上她的大腿和臀部，接著就環抱住她整個人，女網友完全嚇到不敢動，沒想到這時老闆還說「不要緊張，我知道你喜歡。」

就在這時，女網友求救般呼叫狗狗的名字，奇怪的事發生了，狗狗立刻站起身對著牠的主人用力咆哮，彷彿牠也知道主人正在做不對的事情，老闆也驚呆停止他的行為，女網友於是趁隙落荒而逃。之後她回想這次經驗，「我只在那裡照顧那隻狗一個星期，完全不知道為什麼他的狗會為我出頭，也許就像有些人說的，狗能夠判斷出哪些人處於受迫狀態，會勇敢幫助弱小。」

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關鍵字： 性騷擾職場卡羅斯狗性騷卡斯羅犬北美要聞

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