俠男攔截可疑貨車救下400汪　等等！裡面怎麼有隻我家的？

▲這輛卡車被查獲載了400隻狗準備要去屠宰場。（圖／翻攝自梨視頻）

寵物小組／綜合報導

大陸四川發生離譜的動保事件，有一名男子攔截一輛滿載狗狗的車子，正準備開到狗肉農場屠宰，赫然驚覺自己的狗也在其中。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

根據大陸「梨視頻」報導，這名好心男子是在動物保護群組裡接到消息，得知有400多隻狗正要被送到廣西屠宰，於是他和其他志工連同警察，成功在四川的高速公路收費站攔截到這輛貨車，但當他們打開貨車門時，全部都嚇呆了。

▲被關了不知道多久的狗兒們，看起來都非常沒有活力。



貨車裡空間非常狹窄，卻擠進許多層的狗籠，上百隻狗蜷縮在其中，為了防止被人發現，全都被綁住嘴巴，也因實在被關太久，沒有水也沒食物，大部分的狗都奄奄一息。更誇張的是，這名偕同到場救援的男子注意到其中有隻很面熟的狗，「這隻狗是我的，之前我撿來養過，但後來卻突然不見了。」

原來可惡的狗肉業者在路邊抓的流浪狗已經不夠，還偷走別人家的寵物狗準備宰殺販賣，幸好主人及時發現，好心保護動物之餘，也救回自己的愛犬。而其他的狗狗目前正在搶救中，盼望脫離困境的牠們能再度受到奇蹟眷顧。

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▲男子參與救援時，意外發現自己不見的狗。