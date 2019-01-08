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才開春就丟狗！盲汪穿雪人毛衣遭棄空屋　差點被跨年煙火嚇死

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（圖／翻攝自Facebook／RSPCA）

▲這隻看不見的小狗被人丟在沒人在的空屋，淒零跨年。（圖／翻攝自Facebook／RSPCA）

寵物小組／綜合報導

如果有人2019年做的第一件事情就是丟狗，那此人接下來還能為世界帶來多少貢獻令人存疑，而這離譜狀況就發生在英國，一隻看不見的狗狗被人發現隻身在沒人的房子裡狂哭，照片裡的小小身影讓人看了心碎。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

事發在2019年元旦，有人聽到鄰居家的院子裡傳來狗叫，但因為鄰居並沒有養狗，吸引了他的注意，仔細一想，這鄰居一家明明就去外地度新年假期，根本不在家，這個好心人很擔心狗狗的安危，立刻通報RSPCA前來救援。

（圖／翻攝自Facebook／RSPCA）

▲患有皮膚病的牠，後半身毛都幾乎禿光。

RSPCA的檢查員Lucy Hoehne前往這個空蕩蕩的房子，當她走進後院時，看到一個小小身影蜷縮在院子的角落，身上穿著一件聖誕節的雪人毛衣，Lucy回憶當時的情景，「牠可能已經在那裡待了好幾個小時，那是非常寒冷的夜晚，前一天還有跨年煙火，牠一定嚇死了。」

Lucy立刻帶走牠送醫，獸醫檢查的結果是，除了失明之外，牠似乎還有皮膚病，穿上衣服的身體和後腿全禿光，也因此牠被以《歷險小恐龍》（The Land Before Time）當中的恐龍Ducky命名，RSPCA將牠的照片PO出，希望有人能認出這件毛衣，替牠尋找回家的路。與此同時，Ducky正在RSPCA的照顧下康復，終於可以在關心牠的地方得到安全和溫暖。

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（圖／翻攝自Facebook／RSPCA）

▲此汪身穿的雪人毛衣，是尋找主人的線索。

關鍵字： 英國遺棄棄養汪星人

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