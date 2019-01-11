哈利波特迷訓練成功…對汪索命「阿哇呾喀呾啦」　魔法狗立刻倒地

▲哈利波特迷主人訓練臘腸狗聽懂魔法咒語。（圖／翻攝自IG／remus_the_doxie）

寵物小組／綜合報導

訓練狗狗可能是一項非常艱鉅的任務，但適當的訓練和社交對每隻狗都非常重要，如果訓練成功，不僅可以得到一隻乖巧聽話的小狗，還有機會向親友炫耀狗狗的特殊技能，例如這位哈利波特迷訓練成功，得到了一隻魔法狗狗。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

安娜（Anna Brisbin）住在美國洛杉磯，平常的工作是配音員，同時也是YouTuber，她最近開始訓練她養的10個月大的臘腸狗雷木斯（Remus），但不是用英語訓練，而是用魔法咒語。安娜是一個哈利波特迷，她身上有一個刺青，是用J.K羅琳親自簽在她手臂上的「Lumos」（咒語：路摸思，使施咒者的魔杖頂端發光，形同一把手電筒）。

▲臘腸狗雷木思，從2個月大就開始接受魔法訓練。



安娜想到何不用自己最愛的哈利波特魔法，來訓練雷木思呢？於是當牠2個月大時，就開始接受魔法訓練，現在牠已經會對9個咒語做出回應！當她用魔杖對雷木思說「Petrificus Totalus（整整，石化）」，牠就會石化不動，而聽到「Avada Kedabra」（索命咒：阿哇呾喀呾啦）時，雷木思則會倒地裝死。此外，當安娜說出「Revelio」（人現現）時，雷木思就會從躲藏的地方跑出來。

這段影片讓魔法狗狗雷木思爆紅，許多網友都說「會魔法的狗狗真是太厲害了！」安娜還得以因此參加J.K羅琳見面會，和偶像本人聊聊她的魔法狗兒。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）