google地圖看到死去的家人…熟悉眼神回眸　她淚崩：你在天堂乖嗎？

▲在Google地圖看到過世10年的寵物。（圖／翻攝自Dcard）

寵物小組／綜合報導

現在科技日新月異，保存記憶的載具已經從相簿變成數位化的平台，一位網友在Google Map的街景功能，看到過世的家人出現，不但又驚又喜，還牽動了許多情緒，趕緊截圖保存。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

這位女網友匿名在「Dcard」PO文，「小時候一下課回家第一個先找的家人，有好吃的第一個先分享的家人，跟阿嬤散步你走太快，會在原地等阿嬤跟上你腳步的家人。不久前弟弟無聊查了家裡附近的google地圖，放大一看，陪伴了我們將近10年的時間，雖然你走了大概也10年了，看到這個依然覺得難過…你現在在天堂還是這麼乖這麼可愛嗎？」

▲拉近之後，狗狗正好看著鏡頭。



原來google街景地圖裡的小小白點，拉近看是一隻狗狗，正在回眸凝視著鏡頭，彷彿跨越時空看著未來的主人一樣。原PO感傷表示，狗狗是阿公養的，多年前阿公生病牠就開始不吃不喝，沒過多久就過世了，阿公手術卻大成功，健康到現在，認為狗狗是代替生病的人離開了，到另一個地方守護著家人。

其他網友看了PO文，紛紛感動說「如果家裡的親人（寵物）還在的話，一定要多留點影片留戀，等他走了你們才會發現，再多的影片跟照片都不夠。」「狗狗的一生只有我們，但我們也用餘生去想念牠們。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲原PO分享狗狗小時候的照片，無限想念。