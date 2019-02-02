袋鼠羅傑有後！完美複製老爸筋肉　8月大汗草炸裂媽媽育兒袋

▲袋鼠羅傑當初就是憑著肌肉炸裂的照片，紅遍全球。（圖／翻攝自Facebook／The Kangaroo Sanctuary Alice Springs）

寵物小組／綜合報導

澳洲「袋鼠界浩克」的袋鼠羅傑（Roger），2015年因一張壓扁鐵桶的照片，瞬間走紅全球，但邁入老年後卻飽受關節炎之苦，去年12歲時過世，最近卻傳出，袋鼠羅傑育有後代，而且完美複製老爸的肌肉，讓大家非常驚喜。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

袋鼠羅傑全盛時期的肌肉照片令人印象非常深刻，牠已在去年底過世，不過澳洲愛莉絲泉袋鼠庇護所（The Kangaroo Sanctuary Alice Springs）最近公布了羅傑兒子的照片，小袋鼠名叫「布蘭登」（Brandon），目前8個月大，還住在媽媽印蒂（Indi）的育兒袋裡。

▲羅傑虎父無犬子，才8個月大就炸裂媽媽的育兒袋。



庇護所工作人員表示，布蘭登很明顯遺傳了牠爸爸的「汗草」，雖然像牠這個年紀的小袋鼠，大部分也都還住在育兒袋裡面，但牠身材特別結實，以至於每次在媽媽育兒袋活動的時候，看起來快把袋子給擠破，「印蒂是一個很棒的媽媽，『袋著』超壯的布蘭登跑跳，毫無怨言。」

愛莉絲泉袋鼠庇護所目前收留55隻袋鼠，牠們都有著悲慘的身世，羅傑當初就是因為媽媽車禍死亡，而被送到這裡。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）