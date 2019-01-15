汪耳朵是「肉桂捲」造型爆紅！　同胎小狗全被光速認養

▲這隻小狗因為耳朵長得像肉桂捲爆紅。（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

寵物小組／綜合報導

每個人第一次看到這隻在美國喬治亞鄉間的小狗照片時，都會大感驚奇，覺得那是自己此生看過最可愛的小狗了，沒有別的原因，就憑牠耳朵的形狀，根本是一對活生生的肉桂捲！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

原來這窩小狗是美國動保團體「Pit Sisters」救援的同胎小狗，救援人員幫牠們拍下一張照片上傳到網路上，接著全國人都認識牠們了，因為其中一隻小狗特別的造型，牠的耳朵是不尋常的圓形捲曲狀，完全是肉桂捲的樣子！這隻特別的小狗也因此被取名叫「肉桂」。

▲同胎小狗全都跟著過好日子了。



「Pit Sisters」的創辦人說，「我們從來沒見過這種耳朵，大家都不敢相信，肉桂真的好可愛，我們都很愛牠。」肉桂的照片被分享了上千次，還有Reddit的網友指出，那根本就是40年代最流行的髮型。

可愛的肉桂因為特別的造型，很快找到認養人，連同牠的同胎兄弟姊妹，全都被瞬間湧入的洽詢電話訂走，看來那不只是一對特別的耳朵，還是一對能帶來幸福的耳朵。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲從這個角度也是毫無疑問的肉桂捲無誤。