老鷹誤把小狗當老鼠叼上天　低頭一看發現抓錯人…半空中直接鬆口

▲逃過一劫的小狗狗，差點被老鷹當成獵物吃掉。（圖／翻攝自Facebook／Austin Animal Center）

寵物小組／綜合報導

乍看這隻小狗可能覺得牠就是隻普通的狗，但只要聽到牠才剛經歷過什麼遭遇，馬上就會同情牠，原來牠慘遭老鷹叼到天上，正在驚嚇時又在半空中直接被丟下來，瞬間砸到地面。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

美國德州奧斯汀一群建築工人目睹了這個離奇事件，他們正在談笑時，小狗從空中掉到他們的腳邊，他們抬頭一看，一隻老鷹直接掉頭飛走，把他們嚇了一跳，趕緊將小狗撿起來送到奧斯汀動物收容中心檢查，原以為空中掉下小狗已經很離奇了，沒想到更離奇的是，從半空中墜落的小狗身上除了咬痕和抓痕，竟然沒有任何骨折的狀況。

▲從半空中掉下來，竟然只有些微輕傷。



小白狗被以滑板選手「Tony Hawk」命名，紀念牠驚人的事蹟，牠還被稱為「奇蹟的狗狗」，奧斯汀動物中心表示，牠應該是因為真的太小隻，被老鷹當作是老鼠，發現自己誤認時就在半空中直接拋下，才有了這場歷險記，也提醒小小狗的飼主要留意自家寶貝，若被老鷹抓走，可能就不會像牠這麼幸運了。

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▲復原良好的牠現在恢復好玩愛動天性。