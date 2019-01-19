瞎眼浪喵滿是寄生蟲　治療後睜開眼「寶石般閃亮異瞳」美哭人

▲小貓骯髒外表底下，隱藏著驚人美貌。（圖／翻攝自Facebook／Carmen Morales Weinberg）

寵物小組／綜合報導

每隻在街頭流浪的醜醜小生命，其實都藏著美麗原貌，只等著好心人透視牠們，挖掘出牠們宛如寶石般閃亮的真正面目。就像這隻名叫「棉花」（Cotton）的小貓一樣，原本寄生蟲纏身的牠，獲救之後經過治療，現在的樣子美哭人。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

棉花小貓被發現時，獨自在街頭徘徊，眼睛長滿疥瘡睜不開，渾身覆蓋著蟎蟲，看不見任何東西的牠，幾乎無法覓食。卡門（Carmen Weinberg）初次見到牠時，簡直快哭了，「那一定非常可怕，獨自一人，看不見也找不到食物，牠非常瘦。」

▲獲得照顧之後，小棉花一天一天的好起來。



卡門第一時間就把棉花帶回自己任職的動物救援單位，先用營養充足的食物餵飽牠，有力氣對抗寄生蟲之後，用椰子油和各種抗生素治療牠的皮膚感染，隨著時間流逝，棉花原本緊張的身體慢慢放鬆，終於能夠安心休養，直到那一天來臨。

棉花和卡門的關係越來越密切，妥善的照顧讓牠的皮膚狀況漸漸康復，有天牠終於能張開眼睛，令獸醫非常驚訝，他們原本都以為牠已經失明了，但那眼神非常熱切，棉花的兩隻眼睛閃爍著不同的顏色，宛如寶石般閃閃發光，和牠剛被撿到的楚楚可憐的樣子完全不同！

棉花美麗轉變的照片曝光後，湧入許多想認養牠的留言，但卡門想將牠留在身邊，她表示「牠對我非常依戀，我不想讓牠經歷另一次重大變故，因為牠已經有這麼多悲慘的遭遇。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲誰也沒想到，原本醜醜的一團灰棉花，康復之後竟然睜開閃亮動人的眼睛。