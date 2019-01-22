狗媽寒夜抱9寶取暖　好心人全撈回家才知道「催淚真相」…不敢相信

▲這幅畫面不只是單純的天倫之樂，而是陌生生命之間的互相關懷。（圖／翻攝自Facebook／Northwest Dog Project）

寵物小組／綜合報導

大家都知道母愛是生物共通的天性，但動物能對不是自己寶寶的幼體能產生母愛嗎？最近在美國洛杉磯發生的暖心事件證明「可以」。一名好心女子將路邊一窩狗母子撈回家，才知道看上去溫馨的牠們，其實根本只是陌生人。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

事件發生在美國加州洛杉磯，女子途經一處街角意外聽到狗狗吠叫聲，好奇查看才發現那裡有兩隻狗媽媽，還有一窩多達9隻的狗寶寶，全部擠在一起取暖，女子看了不忍，擔心牠們無法撐過這個寒冬，一股衝動來襲就將牠們全部帶回家。

▲在兩個媽媽的照顧之下，小狗們都活潑可愛。



原以為是狗媽媽照顧小狗的天性，卻在女子聯繫上動物收容中心Northwest Dog Project（NDP）接手協助之後，有了超展開的發展，經過專家研判，牠們竟然沒有血緣關係！兩隻母狗可能是因緣際會，也許和路人一樣不忍寶寶們流落街頭，就組成「單親媽媽陣線」，一起照顧9隻不認識的狗寶寶。

更令人暖心的是，兩隻狗媽媽會輪流分工，一個負責為小狗舔毛時，另個就負責餵奶。感人故事披露之後，湧入許多來訊，希望能認養這些狗寶寶，但目前收容中心還想讓這特別的一家人相處一段時間，待寶寶們再長大些才會開放認養手續。

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▲和樂融融的畫面讓人不敢相信牠們竟然只是陌生人。